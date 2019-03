Bad Belzig

Kunst ist immer ein Ausdruck der eigenen Persönlichkeit. Wer also wissen will, was Jugendliche in Bad Belzig ausmacht, findet in der Burg Eisenhardt die Antwort. In der Galerie des Kunstvereins Hoher Fläming ist bis zum 21. April eine besonders intime Ausstellung zu sehen. Unter dem Titel „Wir zeigen’s Euch!“ präsentieren Schüler des Fläming Gymnasiums rund 50 Werke, die sich mit der eigenen Identität beschäftigen.

Zur Galerie Schüler des Fläming-Gymnasiums bestreiten die aktuelle Exposition auf Burg Eisenhardt. Und bieten spannende Innenansichten junger Menschen.

Das die Identität der Schüler nicht immer glatt, schön und eindeutig ist, zeigt schon das Bild auf dem Flyer der Ausstellung. Gideon Stephan hat alte Familienfotos zerschnitten und zu einem Porträt collagiert. Zwei grobe, rot-grüne Pinselstriche kreuzen das furchterregende Gesicht.

Familienporträt

Was nach einer gewaltsamen Rebellion gegen die eigene Familie aussieht, bedeutet für Stephan das Gegenteil: „Das Kreuz symbolisiert für viele eine Ausgrenzung. Für mich ist es als Knotenpunkt eine Verbindung aus Hoffnung und Freundschaft“, sagt der 17-Jährige. Die darunter liegende Collage setzt sein Selbstporträt aus seiner Familie zusammen, weil diese immer bei ihm sei.

Die Collage von Gideon Stephan (17) hat es auch auf den Flyer der Ausstellung geschafft Quelle: Jan Russezki

Das die gegensätzliche und zur Interpretation offene Collage so gut ankommt, hätte Stephan nicht erwartet. „Ich hätte nie gedacht, dass man mit dem Ausdruck seiner Identität in eine Ausstellung kommen kann, weil es etwas sehr Persönliches ist“, erklärt er. Dennoch soll sich beim Betrachter ein ganz eigenes Bild zusammensetzen.

Alles, was Spaß macht

Konkreter wird es bei der Plastik von Sarah Schröder. Ihre grüne Kiste sprudelt über vor Bezügen zu Videospielen, Youtubern, Emotionen und der eigenen Fantasie – eben alles, was der 16-Jährigen Spaß macht und am Herzen liegt. „Die Figuren an der Seite sind aber Figuren, die ich mir selbst ausgedacht habe. Sie haben eine eigene Geschichte“, sagt Schröder, die in ihrer Freizeit viel zeichnet.

Sarah Schröder (16) und ihre Plastik zum Thema Identität Quelle: Jan Russezki

Im Zentrum der vielen kleinen Details steht aber sie selbst. „Die Puppe soll mich selbst darstellen und trägt auch die gleiche Kleidung, wie ich“, erklärt Schröder. Die Selbstdarstellung über eine Puppe spielt auf die doll customization an – dem Prozess eine Puppe umzugestalten.

Schau läuft noch bis zum 21. April Die künstlerischen Identitäten der Schüler noch bis zum 21. April in der Galerie des Kunstvereins Hoher Fläming in der Burg Eisenhardt zu sehen. Die Galerie befindet sich in der Wittenberger Straße 14, 14806 Bad Belzig. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen erteilt die Vorsitzende des Kunstvereins Eva Galonska in Bad Belzig unter 033841/690011 oder per Email an e.galonska@gmx.de Mehr zum Kunstverein im Internet unter www.kunstverein-hoherflaeming.de

In diesem Wirrwarr an Bezügen und Gefühlen hat das etwas Selbstermächtigendes. Sie schafft ein Bild von sich selbst, das über den Dingen steht. Und damit auch über den verletzenden Worten, die ein Herz in der grünen Kiste durchbohren.

Lebendige Ausstellung

Auf zwei Ausstellungsräumen sind rund 50 Arbeiten zu sehen, die alle ganz unterschiedlich sind. Manche Schüler zeigen Emotionen, andere ihre Umwelt. Wieder andere nehmen ihre Identität mit Humor: Kevin Bellin stellt ein Kindheitsfoto nach und Sophia Rathgeber sieht ihre Identität im Menü eines Fast-Food-Restaurants begründet.

Kevin Bellins Werk bezieht sich auf einen Onlinetrend, bei dem Kinderfotos nachgestellt werden. Quelle: Jan Russezki

Die unterschiedlichen Identitäten spiegeln sich auch in der Materialwahl der Schüler wieder. „Uns gefällt, das sehr viele verschiedene Medien genutzt wurden. Es gibt Druckgrafiken, konzeptionelle Arbeiten, Objekte und Fotografien und Malereien. Das macht die Ausstellung lebendig“, sagt Eva Galosnka vom Kunstverein Hoher Fläming.

Persönlichkeitsbildung

„Wir wollen den Verein für jüngere Menschen öffnen, weil sie die Identität unseres Ortes repräsentieren“, sagt Galosnka. Das Thema Identität, das der Verein vorschlug, sollte das individuelle und prozesshafte Arbeiten ermöglichen. „Wir alle entwickeln uns, aber in dem Alter der Schüler verändert sich besonders viel“, erklärt sie.

Die Kunstlehrerin Lydia Eiserbeck ist über die Möglichkeit außerhalb der Schule auszustellen begeistert: „Es ist total wichtig für die Persönlichkeitsbildung, das die Schüler merken, dass ihre Arbeit auch außerhalb der Schule anerkannt wird.“

Eigene Identität bedeutet manchmal auch Fast-Food. So zumindest bei Sophia Rathgeber, die ihr Werk als "Das gezeichnete Ich" betitelt. Quelle: Jan Russezki

Auch Gideon Stephan sieht in der kreativen Arbeit eine Persönlichkeitsbildung: „Man erfährt ganz viel über sich selbst und überlegt, was zur eigenen Identität gehört. Das ist eine Frage, die man sich im Alltag sonst nicht stellt“, erklärt er.

Von Jan Russezki