Bad Belzig

Rund 200 Frauen, Männer und Kinder hat Ines Leisegang für ihr Projekt „Bad Belziger Gesichter" fotografiert. Im Rahmen des Altstadtsommers stellt die Fotokünstlerin am kommenden Wochenende die dabei entstandenen Schwarz-Weiß-Fotografien in ihrem Atelier in der Hirtengasse 1 aus.

Mit Blick auf ihr diesjähriges 15-jähriges Geschäftsjubiläum hatte die 52-Jährige die Fotoaktion bereits im vergangenen Sommer gestartet. Über sechs Monate lang lud sie zum kostenlosen Shooting ein. Einzige Bedingung dabei war, dass die Models mit einem Paar Pappbuchstaben spielen. Das doppelte "BB" steht für Bad Belzig und findet sich in dieser Folge als immer wiederkehrendes Element auf allen Fotografien wieder.

Das doppelte B steht natürlich für die Kreisstadt Bad Belzig. Quelle: Ines Leisegang

Models zwischen vier Monaten und 92 Jahren

Entstanden sind ganz unterschiedliche Bilder, die junge und alte, ernste und fröhliche Menschen zeigen - teils auch aus Politik und Wirtschaft. Während ihr jüngstes Model beim Shooting gerade einmal vier Wochen alt war und mit dem Kinderwagen ins Atelier gebracht wurde, nutzte das mit 92 Jahren älteste teilnehmende Model den Bus.

Bad Belziger Gesichter: Fotoausstellung von Ines Leisegang. Quelle: Ines Leisegang

Von der ursprünglichen Idee, nur Porträts anzufertigen, ließ Ines Leisegang schon bald nach Beginn der Aktion ab. Wenn die Oma mit dem Enkelkind, die große Schwester mit dem kleinen Bruder oder die Freundinnen aus der Schule im Atelier standen und darum baten, gemeinsam abgelichtet zu werden, konnte die Fotokünstlerin nicht Nein sagen – und auch aus diesen Personenkombinationen sind vielseitige Bilder entstanden.

Zusätzliche Bilderschau zur Ausstellung

Bei Kaffee, Kuchen und Getränken besteht während des Altstadtsommers am Sonnabend und Sonntag Gelegenheit, die Ausstellung anzusehen. Weil alle 200 Fotos die Atelierkapazität jedoch übermäßig beanspruchen würden, ist zusätzlich zur Fotoausstellung eine Bilderschau angekündigt. Ines Leisegang freut sich auf viele Besucher.

Von Christiane Sommer