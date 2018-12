Bad Belzig

Auf der Bundesstraße 246 hat es am Mittwochabend in Bad Belzig gekracht. Eine 30-jährige Mittelmärkerin war mit einem Skoda in Richtung B 102 unterwegs. Plötzlich rannte ein Wildschwein über die Straße, teilte die Brandenburger Polizei am Donnerstag mit. Die Frau „machte den Fehler auszuweichen“.

Durch das Ausweichmanöver verlor sie die Kontrolle über das Fahrzeug und stieß frontal gegen einen Straßenbaum. Der Aufprall auf den Baum war so heftig, dass sogar ein Vorderrad des Fahrzeuges abgerissen wurde.

Die Fahrzeugführerin erlitt leichte Verletzungen. Sie kümmerte sich noch um selbstständig um den Abtransport des kaputten Autos.

Von MAZ