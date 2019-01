Bad Belzig

Helga Leo sitzt immer an der gleichen Stelle – seit 20 Jahren. Der Platz in der Ecke der Bank hinter der Bowlingbahn im Relaxare-Fitnessstudio in der Martin-Luther-Straße in Bad Belzig ist ihrer. Sie hat die Arme ausgebreitet. Helga Leo fühlt sich wohl hier. Die 80-Jährige ist die einzige der Bowlinggruppe der Volkssolidarität-Ortgruppe, die seit Anfang an dabei ist. Seit 1999 und somit exakt seit 20 Jahren, gibt es die sportliche Truppe nun schon. Am Montagnachmittag feierten die rüstigen Akteure Jubiläum – natürlich auf der Bowlingbahn.

„Das macht einfach Spaß und hält fit“, sagt Helga Leo zu ihrer Motivation für die regelmäßige Betätigung. „Aber ich mache auch sonst viel Sport, fahre viel Rad“, erzählt die rüstige Seniorin. In der Bowlinggruppe seien die meisten auch genau deswegen dabei – wegen der Lust am Bowlen und wegen der Gemeinschaft. „Wer am besten ist, das ist immer von Tag zu Tag unterschiedlich“, sagt Helga Leo. Der sportliche Ehrgeiz, unbedingt gewinnen zu wollen, ist sei in der Gruppe nur sehr gering ausgeprägt. Vielmehr zählen die Geselligkeit und die Gemeinschaft.

Der Spaß steht im Vordergrund

Auch Klaus Benke legt Wert darauf, dass in der Gruppe kein Druck herrscht. Der Zuständige aus dem Vorstand der Volkssolidarität kann aus gesundheitlichen Gründen nicht selbst mitspielen, ist aber trotzdem gerne dabei und umsorgt seine Gruppe. Zum 20. Geburtstag hat er sich gekümmert, dass der Bäcker eine Torte beisteuert und dass diverse Gewerbetreibende in der Stadt Kleinigkeiten spendeten für das kleine Fest der Bowlingfreunde. So kann Klaus Benke für jeden der Sportler am Jubiläumstag eine kleine Aufmerksamkeit verteilen. Die Tüten dafür hat er schon am Sonnabend zuvor gemeinsam mit seiner Frau liebevoll gepackt.

Eigentlich sollte heute Waltraud Mattes diesen Part übernehmen. Die Verantwortliche der Gruppe hatte sich besonders auf diesen Tag gefreut, liegt aber nach einem Sturz im Krankenhaus und muss leider passen. „Ein Gruß geht trotzdem an sie raus“, sagt Klaus Benke: „Denn Sie wäre gerne heute dabei gewesen.“

Vorsitzende muss leider passen

Waltraud Mattes ist es auch, die am Ende jeden Jahres eine Auswertung für die Bowlinggruppe ausarbeitet. Doch einen Jahresgewinner küren die Seniorensportler deswegen trotzdem noch lange nicht. „Ach wissen Sie“, sagt Helga Leo, „wenn der eine mal länger im Urlaub und der andere mal krank ist, dann spielen manche mehr als andere. Und außerdem kommt es immer auf die Tagesform an“.

Spaß aber haben sie alle im Untergeschoss des Fitness-Centers auf jeden Fall. Auch wenn sie nicht mehr ganz so viele sind, wie noch vor 20 Jahren. „Damals waren wir noch etwa 18 Leute. Heute sind es meist zehn oder zwölf“, erzählt Helge Leo. „Einige sind mittlerweile gestorben und wer neu dazu kommt, passt auch nicht immer hinein. Das muss schon funktionieren“, bekennt die Seniorin offen.

Jubiläum mit Torte und Schnittchen

Denn Spaß wollen sie auch weiterhin haben, auf ihrer Bahn. So auch beim Jubiläumstreff zum Wochenauftakt. Sie feixen untereinander nach beinahe jedem Wurf. Sie freuen sich nach einem Strike, der alle Kegel mit einem Mal umwirft, und ärgern sich, wenn die Kugel mal wieder in die Rinne ging und damit am Ziel vorbei donnert. Vor allem aber haben die Bowling-Senioren Spaß. Das ist das Wichtigste für alle. „Und so eine Gruppe über 20 Jahre zu erhalten, das ist heutzutage nicht mehr selbstverständlich“, sagt Klaus Benke und schneidet die Jubiläumstorte an.

Dann gibt es Kaffee, Kuchen, Schnittchen und Geschenke zum 20. Geburtstag der Gruppe. Danach aber muss es aber auch schon schnell weitergehen. Denn es wollen noch viele Pins umgeworfen werden. Die Gruppe ist schließlich zum Bowlen hier. Müßiggang ist nicht ihr Ding.

Von Ansgar Nehls