Bad Belzig

Natürlich waren sie alle da. Als der Kasper, diese bekannteste aller Puppentheaterfiguren, am Freitagnachmitag von seiner Bühne hinunter in den Zuschauerraum der Albert-Baur-Halle hineinfragte, da schrien und klatschten die Kinder ihm entgegen. Sie lachten und kicherten, wenn er wieder einmal etwas falsch verstanden hatte. Und es dauerte keine fünf Minuten, da blickte man in ausnahmslos gebannte Kindergesichter. Sie alle waren gefangen von der Geschichte, in der der Kasper den Löwen Leo im dunklen Wald finden muss – und sie kümmerten sich spätestens dann überhaupt nicht mehr um ihre Sitznachbarn.

Gespannt lauschen die jungen Besucher dem Inklusiven Puppentheater in Bad Belzig. Quelle: Ansgar Nehls

Aus Sicht der Gemeinnützigen Wohnstätte „Miteinander“, die diesen schon zweiten Inklusiven Puppentheater-Nachmittag organisiert hatten, hätte es besser nicht laufen können. Denn mit den Kindern der Kita „Tausendfüßler“ verfolgten auch etliche junge Menschen mit geistigen Behinderungen aus der Wohnstätte das Puppentheater. Sie alle saßen nebeneinander, klatschten und gaben Kaspers bestem Freund, dem Seppl, lautstark Tipps, als der sich verlaufen hatte.

Normaler Nachmittag für Kinder mit und ohne Behinderung

„Uns ist es ein besonderes Anliegen, dass dieser Nachmittag entspannt ist“, sagt Carsten Tarrach, der als Quartiersmanager im Klinkengrund arbeitet und als Ombudsmann für „Miteinander“ den Nachmittag organisiert hat. „Wir wollen zeigen, dass Kinder mit und ohne Behinderung ganz normal nebeneinander hier sein können und dass das wertvoll ist“.

Dagmar Schulze (Mitte), Einrichtungsleiterin von „Miteinander“, sorgt auch für die kulinarische Umrahmung des Inklusions-Puppentheaters in Bad Belzig. Quelle: Ansgar Nehls

Auch deswegen ist der Nachmittag für Dagmar Schulze, die Einrichtungsleiterin von „Miteinander“, ein schöner Erfolg: „Wir können hier Ängste bei den Kindern abbauen und wollen diesen Termin gerne in den kommenden Jahren zu einer festen Größe werden lassen“. Außerdem wolle man die eigene Einrichtung ein bisschen bekannter in der Stadt machen und die Gelegenheit nutzen, lose Kontakte zu knüpfen und sich gegenseitig besser kennen zu lernen.

Carsten Tarrach hat das Inklusion-Puppentheater mit organisiert. Quelle: Ansgar Nehls

Bei Kaffee und Kuchen genossen so Kinder mit und ohne Behinderung direkt nebeneinander einen Nachmittag, der auch von dem Stadtteilprojekt „ Soziale Stadt Klinkengrund“, dem Stadtteiltreff Klinke 1, der Stadtverwaltung und dem Landkreis gefördert wurde.

Puppenspielerdynastie führt eigenes Stück auf

Wie bei dem Debüt der Veranstaltung im Vorjahr, wurde das märchenhafte Theater auch am Freitag übrigens wieder von der traditionsreichen Puppenspieler-Familie Woitschack aufgeführt. Die Puppenspieler-Dynastie aus Stendal, die schon in der 13. Generation hinter dem Vorhang steht und mit ihrem Theater von Stadt zu Stadt zieht, spielte dieses Mal das Stück „Der Löwe ist los“. Sohn Renardo, der das Stück selbst entworfen hat, spielte und sprach alle drei Rollen – und zog das junge Publikum mit Kasper und Seppl in Minuten in seinen Bann. Wahrscheinlich wird es nicht das letzte Mal gewesen sein.

Von Ansgar Nehls