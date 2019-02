Bad Belzig

In einem Mehrfamilienhaus in der Erich-Weinert-Straße in Bad Belzig hat ein Mann seinen Nachbarn am späten Donnerstagabend mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Das Opfer hatte sich über die Lautstärke beschwert. Als die Polizei in dem Haus eintraf, protestierte zudem ein betrunkener Mann, der bei dem Täter zu Gast war, heftig gegen die Maßnahmen der Beamten. Der Mann randalierte dabei so heftig, dass er einen der Polizisten verletzte.

Gegen 23.30 Uhr war der Streit in dem Haus eskaliert, als ein 27-jähriger Mieter bei seinem Nachbarn klopfte und sich über die Lautstärke beschwerte. Der 23-jährige Beschuldigte habe dabei direkt nach dem Öffnen der Wohnungstür sehr aggressiv reagiert und den 27-Jährigen in einem Handgemenge zweimal mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Dieser wurde dabei so im Gesicht verletzt, dass er später im Krankenhaus behandelt werden musste.

Unbeteiligter Gast mischt sich ein – und verletzt Polizisten

Als die Polizisten später in der Wohnung des Täters waren, um die Anzeigen aufzunehmen, mischte sich zudem noch ein unbeteiligter 24-Jähriger ein, der in der Wohnung zu Gast war. Er hatte 2,25 Promille Alkohol im Blut und war damit wie der Täter (1,52 Promille) auch betrunken.

Die Polizei forderte den Mann, der aus Afghanistan stammt, mehrmals auf, die Wohnung zu verlassen. Als er aber immer wieder aggressiv und aufbrausend störte, brachten die Polizisten den Mann nach draußen. Dabei wehrte er sich heftig, musste mit Handschellen gefesselt werden und verletzte dabei einen der Polizisten, der schließlich im Krankenhaus behandelt werden musste.

Polizei nimmt Mann nicht fest – wegen Gehbehinderung

Wegen der Gehbehinderung des Betrunkenen nahmen die Polizisten den Mann nicht in Gewahrsam, sondern brachten ihn in seine Unterkunft in einem Übergangswohnheim. Dabei beschädigte er mit seiner Gehhilfe zudem noch einen der Streifenwagen. In der Unterkunft übergaben die Polizisten den Mann einem Wachschutzmitarbeiter.

Gegen beide Täter wird nun ermittelt – wegen Körperverletzung und wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und Sachbeschädigung.

Von MAZ