Bad Belzig

Zu so vielen Einsätzen wie im vergangenen Jahr mussten die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr in Bad Belzig noch nie ausrücken. 178 Mal wurden sie gerufen. Sie löschten Brände, halfen wo sie konnten. Und sie retteten 67 Menschen im Jahr 2018.

Für diesen Einsatz und dieses ehrenamtliche Engagement der Bürger, die in ihrer Freizeit anderen Menschen helfen, sagt die Stadt am Samstag „Danke“. Dazu sind alle Ehrenamtlichen aus den Ortswehren des gesamten Stadtgebietes eingeladen. Zusammen mit ihren Partnern können sie zur Festveranstaltung „Wir sagen Danke“ in die Albert-Baur-Halle in Bad Belzig kommen.

Stadtverordnete und Gäste sagen „Danke“

Im Beisein der Stadtverordneten und weiterer geladener Gäste will die Stadtspitze die freiwilligen Helfer ehren und auszeichnen. Dann wird natürlich zuerst – und zurecht – wieder erinnert an die aufopferungsvolle Hilfe bei den tagelangen Waldbränden in Treuenbrietzen. Aber auch das brennende Auto zwischen Preußnitz und Lüsse könnte zur Sprache kommen. Oder die Massenkarambolage auf der A9 zwischen Niemegk und Klein Marzehns – oder der Hausbrand mitten in der Nacht im Bad Belziger Lärchenweg.

Denn Einsätze, die die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr im vergangenen Jahr geprägt haben, gab es viele. Sie werden, wie die sieben Menschen, für die im Jahr 2018 jegliche Hilfe zu spät kam, nachdrücklich im Gedächtnis bleiben.

Ortswehrführer wünscht sich mehr Anerkennung – und zusätzliche Helfer

Als die Feuerwehr jüngst Bilanz des vergangenen Jahres zog, wünschte sich Ortswehrführer Raphael Thon zusätzliche Helfer, die Lust haben, die Feuerwehr zu unterstützen. Nur so könnten personelle Engpässe in Notsituationen vermieden werden. Und er wünschte sich mehr gesellschaftliche Anerkennung für die ehrenamtliche Arbeit der Freiwilligen. Am Samstag wird dafür zumindest der Anfang gemacht.

Für die Veranstaltung sind bereits weit mehr als 400 Gäste angemeldet, teilte die Stadt jüngst mit. Der Rahmen also scheint schon einmal bereitet zu sein für die Festveranstaltung der Stadt. Los geht „Wir sagen Danke“ am Samstag ab 18 Uhr in der Albert-Baur-Halle.

Von Ansgar Nehls