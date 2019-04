Bad Belzig Bad Belzig - Gruben-Nutzern bleibt Nachzahlung erspart Die Stadtwerke Bad Belzig haben bei der dezentralen Abwasserentsorgung 172 000 Euro Verlust gemacht. Die Kommune gleicht das Manko aus. Dabei hätten die Verursacher zur Kasse gebeten werden können.

Im Klärwerk Bad Belzig kommt Schmutzwasser per Kanal und per Lkw an: Abwassermeister Karsten Kohl kontrolliert die Messtechnik. Quelle: René Gaffron