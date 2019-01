Bad Belzig

Klaus Pomp sei zu verdanken, dass der Name von Albert Baur (1803 - 1886) heute wieder enger mit der Stadt Bad Belzig verbunden und in derer Geschichtsbewusstseins in vielen Facetten präsent ist. Diese Engagement um das Andenken an den „Turnpfarrer“ Baur, der zu Lebzeiten eng an der Seite des deutschen „Turnvaters“ Jahn stand, hat Pomp jetzt den Förderpreis der Stadt Bad Belzig eingebracht. Gemeinsam mit dem ebenso gewürdigten Jugendfanfarenzug. Beiden wurde der jeweils mit 800 Euro dotiert Preis am Freitagabend während des Neujahrsempfanges von Bürgermeister Roland Leisegang (parteilos) verliehen.

„Besonders hervorzuheben ist auch das von Klaus Pomp gegründete und jährlich auf dem historischen Turnplatz durchgeführte Albert-Baur-Sportfest, das inzwischen zu einem festen Bestandteil des Bad Belziger Veranstaltungskalenders geworden ist“, würdigt Christian Kirchner, der Chef der Kurgesellschaft, in seiner Laudatio auf den Dippmannsdorfer, der 1997 von Berlin in den Fläming kam. Dabei liege es Klaus Pomp „besonders am Herzen, ganz im Sinne Albert Baurs, möglichst alle Sportler und Sportarten im gemeinsamen Miteinander und in gegenseitiger Toleranz zusammen zu führen“, so Kirchner.

Jugendfanfarenzug zweiter Sieger

Als zweiter Preisträger gewürdigt wurde der örtliche Jugendfanfarenzug für seine Jugend- und Kulturarbeit in der Stadt. „Der Jugendfanfarenzug gehört zu Bad Belzig, wie unsere Burg, die Stein-Therme und der Landkreissitz“, sagte Chritian Kirchner. „Unsere Veranstaltungen und Feste sind ohne die Beteiligung des Fanfarenzuges unvorstellbar“, erklärte der Kur-Chef.

Mit einer Anerkennungsprämie gewürdigt hat die aus Stadtverordneten bestehende Jury Manfred Kahl und Benno Schmidtchen mit 400 Euro. Beide Männer hatten voriges Jahr den Friedenstreck der Brücker Titanen-Pferdesportler nach Russland begleitet. „Damit haben sie auch den Namen Bad Belzigs als Friedensstadt in die Welt getragen“, heißt es in der Begründung für die Würdigung.

Für den Bad Belziger Förderpreis 2018 nominiert waren sieben Akteure und Initiativen. Quelle: Thomas Wachs

Für die insgesamt mit 2000 Euro dotierten Förderpreise hatte es bis Dezember sieben vorgeschlagene Kandidaten gegeben, erklärte Christian Kirchner. Neben den Preisträgern nominiert waren zudem der Verein Belziger Forum mit Benjamin Stahmer und Wolf Thieme. Die hatten mit der Ausstellung „Jüdisches Leben in der Region Belzig 1933 bis 1945“ im August und September 2018 „eine beeindruckende und einmalige Ausstellung in der Bad Belziger Marienkirche zusammengestellt“, erklärte Christian Kirchner. Sie ist innerhalb kurzer Zeit von mehr als 1500 Personen besucht worden. Nun soll sie auch noch an fünf weiteren Orten – darunter auch im Landtag Brandenburgs – zu sehen sein, kündigte Wolf Thieme beim Empfang an. Er rief dazu auf, die Erinnerung weiter wach zu halten. „Tun Sie was, damit die Zeiten sich nicht wieder ändern“, sagte er vor den Gästen in der Stein-Therme.

Insgesamt sieben Kandidaten

Die Jury habe keine leichte Wahl gehabt, bei der Auswahl der Preisträger, erklärte Christian Kirchner. „Gewinner sind aus unserer Sicht alle Nominierten“, so der Kur-Chef.

Zu den Kandidaten zählten ferner René Hackbarth mit seinem Team des Bahnhofsbistros „als ein sehr beliebtes Kommunikations- und freundliches Dienstleistungszentrum für Einheimische und Gäste“.

Nominiert für den Förderpreis war außerdem Steffen Lukas. Er hat sich in seiner Freizeit zum hervorragenden Bodendenkmalpfleger qualifiziert und ist ehrenamtlich für das Land Brandenburg tätig. „Er macht auch mit seinen zahlreichen Fundstücken in einer privaten Ausstellung und mit geführten Wanderungen Heimatgeschichte für Freunde, Einheimische und Gäste erlebbar und greifbar“, heißt es in der von Christian Kirchner zitierten Begründung.

Auf der Liste stand ferne das Team des „Schenk-Raumes“ um Katja Hintze aus Borne. Seit nunmehr vier Jahren sei der Schenk-Raum einzigartig in Brandenburg. „Ein Team von zehn Ehrenamtlichen bringt ein großes Stück mehr Menschlichkeit und Miteinander in unsere sonst so materialistisch geprägte Welt“, erklärte Christian Kirchner in seiner Vorstellung, aller für den Förderpreis nominierten Bad Belziger Personen.

Von Thomas Wachs