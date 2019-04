Die Straße des Friedens ist eine Idee von Otto Freundlich.

Der Maler und Bildhauer, 1878 in Stolp (heute Slupsk) geboren, hatte sie im französischen Exil. Er konnte sie nicht mehr realisieren, starb kurz vor seiner Debportation ins KZ Majdanek.

Der Saarländer Leo Kornbrust hat das Anliegen in den 70er-Jahren aufgegriffen. Der Ausbau in schon sechs Ländern sollte das friedliche Zusammenleben in Europa symbolisieren.

2004 wurde ein Trägerverein für dieses Anliegen gegründet. Ein Beitrag sind die Expositionen aus „Steine ohne Grenzen“ in Berlin und Brandenburg.

www.strasse-des-friedens.net