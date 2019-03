Bad Belzig

Das Institut für Lebensmittel- und Umweltforschung hat in Zukunft eine neue Adresse. Es mietet sich ab sofort auf 400 Quadratmetern am Verwaltungsstandort des Landkreises Potsdam-Mittelmark am Papendorfer Weg ein. Die Hälfte des Erdgeschosses der ehemaligen Elektrowärme-Mensa wird damit zunächst in Besitz genommen. Dort entstehen erst einmal ein Labor und drei Büros für insgesamt neun Mitarbeiter.

Eine weitere Expansion in dem Gebäude und vielleicht sogar darüber hinaus ist – in Absprache mit dem Eigentümer –nicht ausgeschlossen. Das hat Norbert Eggenstein angekündigt. Der Braumeister aus Bad Belzig ist Geschäftsführer der ursprünglich in Bergholz-Rehbrücke etablierten Forschungseinrichtung. Er pflegt nicht nur schon seit einigen Jahren einen guten Kontakt zu den Wissenschaftlern.

Ex-Jugendzentrum keine Dauerlösung

Sondern im vergangenen Jahr hatte er sie bereits in den Hohen Fläming gelotst. Das zu dem Zweck genutzte ehemalige Jugendfreizeitzentrum Pogo hat sich allerdings erwartungsgemäß nur als Zwischen- und nicht als Dauerlösung erwiesen, wie es heißt.

Förderung nur auf dem Lande Das Institut für Lebensmittel- und Umweltforschung (ILU) ist ein Ableger des Institituts für Getreideverarbeitung (IGV) in Bergholz-Rehbrücke. Der Umzug der Forschungseinrichtung in den ländlichen Raum ist Voraussetzung für weitere Fördermittel der Europäischen Union und des Landes Brandenburg. Außerdem fließt das Geld nur, wenn es bei dem Domizil einen kommunalen Vermieter gibt, so heißt es in der Richtlinie.

Landrat Wolfgang Blasig ( SPD) heißt den Mieter und Nachbarn jedenfalls willkommen. Gleichwohl das für seine Angestellten bedeutet, dass sie noch enger zusammen rücken müssen. Denn nach wie vor harren ihre vom Schimmel befallenen Büros im Technologie- und Gründerzentrum „ Fläming“ der Sanierung. Sie sind schon seit mehr als einem Jahr gesperrt.

Derweil soll im Backsteingebäude am Papendorfer Weg tüchtig investiert werden. „Rund 500 000 Euro werden demnächst für die Analytik ausgegeben“, erklärt Norbert Eggenstein für die Forschungseinrichtung. Sie ist wahlweise für öffentliche Auftraggeber als auch in der Regel mittelständische Unternehmen tätig.

Verwertung von Gemüseresten

Dabei befasst sich das Institut auf dem Umweltsektor praxisnah mit Bioökonomie. So wird unter anderem nach Wegen gesucht, wie die Reststoffe aus der Gemüseverarbeitung noch weiter verwendet werden zu können.

Bei der Lebensmitteltechnologie geht es unter anderem darum, die Produkte zu optimieren. Die Reduktion von Salz und Zucker steht derzeit auf der Agenda vieler Hersteller. Demzufolge arbeiten der wissenschaftliche Leiter Sachsa Rohn und seine Mitstreiter unter anderem an einem Süßstoffersatz auf natürlicher Basis. Das auf Malz basierende Erzeugnis ist bei etwa 22 Prozent der Wirkung. Ab 30 Prozent wird es für die Unternehmen der Nahrungsindustrie interessant, weiß Norbert Eggenstein. Auf ganz ähnliche Weise wird seiner Aussage nach getestet, wie weniger Salz in bestimmten Erzeugnissen mit mehr Aromen kompensiert werden kann.

Kooperation mit TU Berlin geplant

Wenn sich das Institut in der Kur- und Kreisstadt etabliert hat, sei eine Kooperation mit der Technischen Universität Berlin vorstellbar. Dann könnten Doktorandenstellen ausgewiesen werden, sagt der Unternehmer zu den Perspektiven.

Rund ein Viertel der mittelfristig 25-köpfigen Belegschaft kommt ohnehin aus Bad Belzig und Umgebung und ist bisher gependelt. So habe die alternativlose Standortverlagerung nicht die großen Debatten hervorgerufen hat, sagt der Chef des Unternehmens.

„Es ging letztlich darum die Kompetenz im Kreis Potsdam-Mittelmark zu behalten“, bestätigt Wolfgang Blasig ( SPD). Da die Kommune auf derlei Anfragen derzeit nicht vorbereitet wäre, sei das Landratsamt Bad Belzig in dei Bresche gesprungen.

Von René Gaffron