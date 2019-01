Bad Belzig

Karibische Sonne, Urlaub in Spanien und die Fahrt mit dem Kreuzfahrtschiff werden im Hohen Fläming immer beliebter. Die Planungen für den Sommerurlaub laufen in der Region auf Hochtouren. „Die Hauptbuchungszeit hat begonnen“, sagt Andreas Kirchhof von „Gröschel-Reisen.“

Der Geschäftsinhaber weiß, dass die Türkei als Reiseziel wieder stärker nachgefragt wird. Als beliebter Klassiker für den Sommerurlaub gelten Griechenland und Spanien. Die Insel Mallorca ist ein Dauerbrenner, für den Winterurlaub sind hingegen die kanarischen Inseln populär.

Kreuzfahrten sind beliebt

„ Kreuzfahrten sind ein Boom, der kaum noch aufzuhalten ist“, kommentiert der 56-Jährige. Im Winter sind Schiffsfahrten in die Karibik, die Emirate, Kanaren und Asien beliebt, im Sommer stattdessen Touren zur Ostsee, in skandinavische Länder und ans Mittelmeer.

Andreas Kirchhof ist Geschäftsinhaber von "Gröschel-Reisen" in Bad Belzig. Er verrät die Reisetrends in der Region. Der 56-Jährige zeigt Strandsand von verschiedenen Kontinenten, den Kunden als Souvenir mitbrachten. Quelle: André Großmann

Für viele Reisende sei dies eine bequeme Art, um viel zu sehen. „Man bekommt nicht alles von dem Land mit, aber einen ersten Eindruck. So kann man vielleicht später noch mal dort hinreisen“, sagt Kirchhof weiter.

Mathias Wolter freut sich zeitnah auf einen Urlaub in Fuerteventura oder Gran Canaria. Der Bad Belziger will mit dem Flug aber noch etwas warten,da sein Sohn erst ein Jahr alt ist. Langfristig wünscht er sich eine Reise in die Dominikanische Republik.

„Das wäre schon ein Traum. Weiße Strände, tolles Wetter und Palmen“, sagt der 29-Jährige. Dort würde er gern schnorcheln, tauchen, die Seele baumeln lassen und die kulinarische Vielfalt des Landes kennenlernen.

Fernreisen sind angesagt. Für den Winterurlaub liegen Trips nach Thailand und Vietnam sowie Myanmar im Trend. Im karibischen Raum stehen die Dominikanische Republik, Kuba und Mexiko bei Reisewilligen auf der Wunschliste ganz oben.

Tropische Temperaturen, kristallklares Wasser und feinsandige Strände machen die Dominikanische Republik zu einem beliebten Urlaubsziel. Quelle: André Großmann

Für Touristen, die es in die Ferne zieht, wünscht sich Andreas Kirchhof in den nächsten Jahren mehr Nonstop-Flüge, insbesondere an nahe gelegenen Flughäfen. Der 56-Jährige hat bereits alle sieben Kontinente der Erde bereist. Dennoch würde er gern noch Indien erkunden.

Während Familien eher den klassischen Entspannungsurlaub am Meer bevorzugen, suchen junge Paare auch das Abenteuer und wagen Rundreisen mit dem Mietwagen durch die USA und mit dem Wohnmobil durch Australien.

Steffen Drogosch vom Reisebüro Flamingo aus Treuenbrietzen empfiehlt Familien, die lange Flüge planen, rechtzeitig zu buchen. Dies sei sinnvoll, um sich Familienzimmer zu sichern. Auch die Reisewünsche werden immer individueller.

Sicherheit steht hoch im Kurs

So steigt das Interesse an Rad- und Wanderreisen, sowie Gesundheitsreisen. Bei den Urlaubsplanungen wird häufig auch die politische Lage in den Zielgebieten miteinbezogen. „Unsichere Ziele werden gemieden und von uns nicht empfohlen“, sagt Frank Habdank vom gleichnamigen Reisebüro.

Gefahren können aber auch durch Naturkatastrophen entstehen. Wenn Kunden individuell durch Länder reisen und von Unwettern betroffen sind, wird der Chef des Reisebüros Gröschel auch zum Vermittler. „Mit dem Hurrikan in Florida gab es Probleme, wo die Flughäfen geschlossen waren“, sagt Kirchhof. Er schrieb daraufhin mehrere E-Mails und versuchte, Flüge für die Reisenden umzubuchen.

Bei Städetrips stehen Barcelona, Rom und London hoch im Kurs. Ein Dauerbrenner über alle Zeiten hinweg ist die Ostsee. Hier empfiehlt Kirchhof, zeitig zu buchen. „Ansonsten besteht die Gefahr, dass nicht mehr viele Zimmer frei sind“, sagt der Reiseverkehrskaufmann.

Von André Großmann