Bad Belzig

Eine Autofahrerin hat unter Drogeneinfluss hinter dem Steuer ihres Skoda gesessen. Am Montag gegen 19.30 Uhr war sie in der Brandenburger Straße der Kur- und Kreisstadt gestoppt worden. Im Lauf der Verkehrskontrolle ergaben sich bei der 39-Jährigen dann Anzeichen auf den Konsum von Betäubungsmitteln, heißt es in der Mitteilung der Polizeiinspektion Brandenburg.

Eine entsprechende Kontrolle vor Ort bestätigte das. Der Test reagierte positiv auf Amphetamine. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Nunmehr entscheidet die Zentrale Bußgeldstelle des Landes Brandenburg über den Ausgang des Ordnungswidrigkeitenverfahrens.

Von Rene Gaffron