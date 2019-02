Bad Belzig

Mit schneller Hand fertigte Richard Muth Skizzen von Landschaften und Ortsansichten der Mittelmark und des Havellandes, die er bei Bedarf nachträglich kolorieren konnte.

Muth war ein Meister des filigranen Zeichnens mit Stift und Feder und illustrierte diverse Heimatkalender, Heimatblätter oder regionale Kunst- und Kulturzeitschriften. Einige seiner Werke sind ab Mittwoch im Foyer der Bad Belziger Steintherme zu sehen.

Einen größeren Teil seiner Zeichnungen veröffentlichte Richard Muth beispielsweise im „ Heimatkalender für den Kreis Zauch-Belzig“ seit 1925. Viele Grafiken Muths dürften den Ortschronisten bei ihren Recherchen mit dem alten Heimatkalender schon begegnet sein.

Das Kreiskrankenhaus Belzig gezeichnet von Richard Muth. Quelle: Therme

„Seine Bildmotive fertigte Muth realistisch, gelegentlich in reduzierter Form. Mit einfachen Mitteln gelangen ihm in perspektivisch-räumlicher Hinsicht beeindruckende Ergebnisse“, heißt es in der Ankündigung der Steintherme.

„Damit deckte Muth für die seit Beginn des 20. Jahrhunderts aufkommende Heimatbewegung einen soziokulturellen wie künstlerischen Bedarf – besonders in den 1920er Jahren. Es blieb nicht aus, dass die Nationalsozialisten nach seinem Tode 1933 ihre regionalen Zeitschriften mit Heimat-Motiven Muths illustrierten.“

Seinen Lebensunterhalt verdiente Richard Muth als freischaffender Künstler vor allem mit Werbeaufträgen für Unternehmen. Sammelbilder und -alben zur deutschen Kunst- und Kulturgeschichte erfreuten sich vor etwa 100 Jahren großer Beliebtheit und wurden von Betrieben – etwa der Lebensmittelindustrie wie Palmin, Stollwerck oder Sarotti – als Werbemittel benutzt. Als Grafiker lieferte Muth die zeichnerischen Vorlagen für die in großer Auflage gedruckten Reklamebilder.

Zu Studienzwecken nach Italien Richard Muth wurde am 6. Oktober 1868 in Berlin geboren. Er besuchte Kunstschulen in Berlin und München. Zudem verdingte sich Richard Muth zu Beginn der 1920er Jahre als Vorsteher des Amtes Saarmund und war von 1921 bis 1925 für die SPD als Abgeordneter des Kreises Zauch-Belzig tätig. Die Ausstellungseröffnung in der Steintherme findet am Mittwoch ab 14 Uhr statt. Sie wird von der Chronistenvereinigung Bad Belzig organisiert. Etwa 30 Chronisten nehmen an der Vernissage teil, bei der Rainer Paetau über Werke und interessante Stationen aus dem Leben von Richard Muth informiert. Eröffnet wird die Ausstellung von Günter Baaske und Thermechef Christian Kirchner. Die Bilder sind zu sehen bis zum 31. März.

„Der Zusammenbruch des Kaiserreichs, die wirtschaftlich schwierige Lage nach dem Ersten Weltkrieg und die politisch instabile Weimarer Republik erschwerten auch das Leben von Richard Muth und seiner Familie mit fünf Kindern“, heißt es in der Ankündigung weiter.

„Fortan musste er mit kleineren Kunstaufträgen mehr schlecht als recht über die Runden kommen. So versuchte er sich als Zeichenlehrer in Berlin, verschönerte kommunales Notgeld von 1922 in Michendorf oder bezahlte seine Rechnungen im Jahr der Hyperinflation im Austausch gegen seine Kunstwerke.“

Vor 1907 wohnte Richard Muth in Caputh und seitdem in Rehbrücke im Bärwinkel. Von 1921 bis zu seinem Tode 1933 lebte er in Michendorf in der Potsdamer Straße. In dieser Zeit wandte Muth sich verstärkt der Landschaftsmalerei seiner brandenburgischen Heimat zu. Da er aus finanziellen Gründen aufwendige Bilder in Öl vermutlich nur noch als Auftragsarbeiten erledigen konnte, zeichnete er fortan mit Bleistift, Kohle oder mit Feder in schwarzer Tinte.

„Seddiner See“ von Richard Muth. Quelle: Therme

Diesem Umstand verdankt der „ Heimatkalender für den Kreis Zauch-Belzig“ in den 20er Jahren exklusive Illustrationen. Richard Muth ist nach 1933/45 in Vergessenheit geraten.

Richard Muths künstlerisches Werk ist weit verstreut, zum Teil auch verschollen. Die Wiederentdeckung Muths ist dem Gründungsmitglied der Chronistenvereinigung, Hans-Joachim Strich, zu verdanken.

Von Josephine Mühln