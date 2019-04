Im Vergleich zum Umland bietet der AZV in Brück trotz der Erhöhung noch günstige Gebühren.

Ein Haushalt mit vier Personen und einem Anfall von 100 Kubikmeter Wasser zahlt künftig beim AZV 338 Euro im Jahr für die zentrale Entsorgung.

Im Raum Treuenbrietzen sind es bei 216 Euro Grundgebühr und 2,60 Mengengebühr 476 Euro. In Bad Belzig werden bei 150 Euro Grundgebühr und 3,31 Mengengebühr 481 Euro fällig.

In Niemegk kassiert der AEV bei 114 Euro Grundgebühr und 3,90 Mengengebühr 504 Euro. In Wiesenburg würden für die Beispielrechnung bei 144 Euro Grundgebühr und 4,08 Mengengebühr 552 Euro fällig.

Für ein Haushalt mit einer Person und 20 Kubikmetern Verbrauch wären in Brück 106 Euro, in Treuenbrietzen 268 Euro, in Bad Belzig rund 216 Euro, in Niemegk 192 Euro und in Wiesenburg fast 226 Euro fällig.