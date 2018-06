Bündnis 90/Die Grünen verzeichnen Zuwachs: 2016 hatte der Kreisverband Potsdam-Mittelmark 128 Mitglieder, ein Jahr später waren es 133 und jetzt sind es 152.

Insgesamt sind in dem Zeitraum 35 Personen in die Partei eingetreten, es gab nur einige Austritte. Der Parteigliederung gehören 90 Männer und 62 Frauen an.

Es gibt acht Ortverbände: Bad Belzig, Borkheide/Borkwalde, Kleinmachnow, Michendorf, Schwielowsee, Werder/Havel, Stahnsdorf und Teltow.