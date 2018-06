Bad Belzig

Gemeinsam mit vielen Gästen hat das Asylbewerberheim im Weitzgrunder Weg in Bad Belzig am Mittwoch sein alljährliches Kinder- und Sommerfest gefeiert. Gestärkt mit Leckereien vom Grill, frischem Obst und Kuchen konnten sich die Kinder auf der Hüpfburg austoben oder ihrer Kreativität an Mal- und Basteltischen freien Lauf lassen.

Auch René Zind – besser bekannt als Mitspielmann – hatte neben Luftballontieren allerlei Spielangebote mit zum Fest gebracht. Im Heim leben aktuell 26 Kinder im Alter von 0 bis 18 Jahren.

Unterstützt wurde das Fest unter anderem von der Evangelischen Kirchengemeinde, dem Integrationsbüro des Landkreises, der Schützengilde Werbiger Heide sowie dem Verein „Kindersorgen-Sorgenkinder“.

Von Josephine Mühln