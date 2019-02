Bad Belzig

Wanderer, die mit Stöcken zur Burg Eisenhardt pilgern, sind ab sofort auf den Bussen der Bad Belziger Stadtlinie 590 zu sehen. Regiobus-Geschäftsführer Hans-Jürgen Hennig erblickt die neu gestalteten Motive und hat für das Jahr 2019 viele Pläne.

Sieben neue Hochbodenbusse

So sollen sieben neue Hochbodenbusse Fahrgästen ab Mai mehr Platz bieten. Ein Bus kostet dabei 250.000 Euro, noch stehen die Exemplare im Mannheimer Mercedes-Benz-Werk. Die Gefährte sind dreistufig, bieten 49 Sitz- und 32 Stehplätze.

Die Transportmittel werden dann auch auf der Linie 586 von Bad Belzig zur Niemegker Schule und für längere Transportwege eingesetzt. Außerdem ist geplant, in den Bussen der Stadtlinie weiteren Platz für Fahrgäste mit Rollatoren zu schaffen.Nachdem sich Beschwerden häuften, hat das Unternehmen reagiert und entfernte beispielsweise Sitzbänke.

Mehr Platz für Rollatorfahrer

Aktuell haben auf der Stadtlinie 590 vier Personen mit Rollatoren Platz. Ende des Jahres sollen zwei Busse auf der Stadtlinie durch neue Fahrzeuge ersetzt werden. Für die Gefährte wird über eine komplette Sitzreihe für Gäste mit Rollatoren nachgedacht.

Für Hennig sei dies auch eine Notwendigkeit des demografischen Wandels. „Machen wir uns nichts vor, Leute die früher im höheren Alter nicht mobil waren, sind heute unterwegs“, sagt der Regiobus-Chef. Auch Patienten des Kurparks, die eine neue Hüfte haben, am Knie operiert wurden und von der Rehaklinik „Hoher Fläming“ in die Stadt wollen, seien froh über Sitzplätze.

„Wir versuchen schon, uns im Fuhrpark auf die spezifischeren Bedingungen des Bad Belziger Stadtverkehrs abzustimmen“, sagt Hennig weiter. Eigentlich sei in diesem Jahr keine Produktion von Omnibussen mehr möglich, da alle Aufträge vergeben sind.

Deutlich mehr Fahrgäste

Sollten dennoch Plätze frei werden, könnten neue Gefährte im Jahr 2019 auf Bad Belzigs Straßen unterwegs sein. Alternativ ist ihr Einsatz Anfang 2020 geplant. Der Bedarf für die Busse sei vorab von Regiobus an das Mercedes-Benz-Produktionswerk in Mannheim angemeldet worden, auch weil die Zahl der Fahrgäste steigt.

Pendelten im Jahr 2012 noch 40011 Fahrgäste auf der Stadtlinie 590, waren es im letzten Jahr 63760. Deshalb sieht Hennig das Unternehmen auf einem guten Weg. Als weitere Herausforderung betrachtet der 64-Jährige die Digitalisierung.

Aktuell hängen in den Räumen des Betriebsgeländes noch Papierzettel am weißen Brett, die über Streckenarbeiten, Schienenersatzverkehre und Fahrplanwechsel informieren. „Eine Informationsflut, die für die Fahrer manchmal kaum zu überblicken ist“, sagt Hennig. Deshalb sollen diese individuellere Informationen per Tablet erhalten.

Auch neue Busfahrer werden weiter dringend gesucht. So sollen zeitnah Aktionstage für potentielle Bewerber stattfinden. Der Winter 2018/2019 sei bislang mit Ausnahme einiger glatter Straßen ruhig verlaufen, äußert Hennig.

Von André Großmann