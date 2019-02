Ragösen

Löwen, Giraffen, ein Elefant und eine Schlange sind in Feierlaune. Die bunten Tiermotive sind auf einer Serviette mit dem Schriftzug „Party“ im Büro der Ragösener Landfrauen zu sehen und werden innerhalb weniger Sekunden auf ein T-Shirt gebügelt.

Kreativ gestalten wollen hier auch die zehn Jahre alten Zwillinge Carolin und Jasmin Köppel aus Golzow, die die Textilien gemeinsam mit ihrer Oma Margot Krause gestalten. „Ich will ein Einhorn auf dem T-Shirt, weil ich die klasse finde“, sagt Carolin, Jasmin bevorzugt eher ihren eigenen Namen als Motiv.

Neue T-Shirts begeistern Landfrauen

Im Veranstaltungsraum des Kreislandfrauenverbandes (KLV) haben sich mehr als 20 Teilnehmerinnen versammelt, die neue Ideen umsetzen wollen. „Ich finde es toll, dass wir hier alle zusammen sind und gemeinschaftlich etwas entwickeln“, sagt Margot Krause.

Für die Gestaltung der Shirts wird zunächst das Motiv aus einer Serviette ausgeschnitten. Anschließend wird deren oberste Lage sowohl unten als auch oben möglichst faltenfrei mit Frischhaltefolie bepackt, dann ist der Aufbügeler fertig.

Um diesen auf das T-Shirt zu bringen, wird Backpapier benötigt, das als Schutz zwischen Bügeleisen und Aufkleber unter die oberste Stofflage des Shirts gelegt wird. Als die Motive auf die T-Shirts gebügelt und anschließend sichtbar werden, sind junge und alte Landfrauen erstaunt.

Werben um weitere Mitglieder

Die Idee zur Veranstaltung kam der Vorsitzenden Kornelia Hurttig beim Stöbern im sozialen Netzwerk Pinterest. Sie möchte mit neuen Vorschlägen auch jüngere Gäste für die Arbeit des Vereins begeistern.

Aktuell haben die Landfrauen im Landkreis Potsdam Mittelmark etwa 275 Mitglieder, Tendenz steigend. Dennoch gibt es im Hohen Fläming aktuell noch keine eigene Ortsgruppe. Hurttig begründet dies damit, dass in der Region bereits eine vielfältige Vereinslandschaft vorhanden sei. „Allerdings sind wir guter Hoffnung, dass sich hier etwas tut“, sagt die KLV-Vorsitzende.

So laufen in den nächsten Tagen erste Gespräche zur Gründung einer Gruppierung in Rädigke. Zunächst soll dabei die Vereinsarbeit vorgestellt werden. Wichtig sei, dies in Ruhe zu tun, argumentiert Hurttig.

Sie wolle niemanden bedrängen und akzeptiere jede Entscheidung. Dennoch würde sie sich freuen, wenn im Laufe des Jahres eine positive Entscheidung fällt. Auch in Raben wurde zuletzt über eine neue Ortsgruppe nachgedacht. Hier ist der Stand der aktuellen Dinge noch unklar.

Neue Küche für Veranstaltungen

Fest steht aber, dass die Ende August 2018 neu eingeweihte Küche der Landfrauen vielfältig und überregional für Veranstaltungen genutzt werden soll. Unter anderem wollen die Mitglieder des Kreisbauernverbandes hier Brot backen. Die 45 Quadratmeter große Küche soll auch für Lesungen genutzt werden.

Im Rahmen des Förderprogramms „Aktiv sein im Alter 55+“ sind weitere Veranstaltungen bei den Landfrauen geplant. Hierbei sollen ältere Menschen gesellschaftlich einbezogen werden und können ihre Ideen einbringen. Auch die Nachhaltigkeit und der Umweltschutz sollen unterstützt werden. So ist es am 21. Februar in Ragösen möglich, Naturkosmetik selbst herzustellen.

Außerdem fertigen die Landfrauen am 25. Februar Bienenwachstücher als Alternative zur Plastikfolie an. „Wenn eine Veranstaltung gut angenommen wird, sind wir gern bereit, diese nochmal zu organisieren“, sagt Hurttig.

Die 62-Jährige bestätigt auf MAZ-Anfrage, dass der Begriff der Landfrau bei einigen Menschen ein etwas verstaubtes Image habe. Sie will Vorurteile abbauen und sei immer offen für neue Ideen. „Es ist auch immer besser mit mehreren Mitstreitern zu gestalten“, kommentiert Hurttig.

Sie äußerte sich erneut zur ungewollten Fürsprache durch die AFD. „Wir sind alle überparteilich und politisch unabhängig“, sagte Hurttig. Deshalb sollen im Superwahljahr 2019 auch mehrere Veranstaltungen des KLV mit Vertretern verschiedener Parteien stattfinden.

