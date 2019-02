Bad Belzig

Hacker-Angriffe, Betrug beim Onlinebanking und Datenklau im Internet will Jan Eckhoff durch sorgfältiges Handeln verhindern. Mit seinem Laptop sitzt der 32-Jährige in einem Café in der Bad Belziger Innenstadt.

Am so genannten „Safer Internet Day“ am Dienstag wollen mehrere Menschen im Hohen Fläming ein Zeichen für die Sicherheit im Netz setzen.

Vorsicht und mehrere Passwörter empfohlen

Eckhoff verwendet an seinem Laptop Ubuntu, eine Variante des Betriebssystems Linux. Denn bei Windows stören ihn seit Jahren Sicherheitslücken. Der Familienvater ist täglich zwischen zwei bis drei Stunden online und ruft über den Tag verteilt auch dienstlich mehrere E-Mails ab.

„Mir ist es wichtig, dass Nutzer im Internet bewusst handeln und nicht auf allen Seiten das gleiche Passwort verwenden“, sagt der Bad Belziger. Beim Online-Banking setzt er auf mehrstufige Verfahren mit mindestens zwei Mobilgeräten und verzichtet auf Methoden, bei denen nur ein Handy für Überweisungen benötigt wird.

Der 20-Jährige Tim Kehrwieder aus Reppinichen hatte noch keine Probleme mit geklauten Daten im Netz, neigt aber zur Vorsicht. „Ich habe teilweise von mir noch Posts aus dem Jahr 2015 gefunden, die ich einfach nicht mehr gelöscht bekomme“, sagt der Wiesenburger.

Was einmal im Internet gelandet ist, bleibe auch dort, argumentiert Kehrwieder. Deshalb empfiehlt er vorsichtig zu sein, welche Daten im Netz geteilt werden. Für ihn sind ein offenes Auge und gesunder Menschenverstand das beste Antivirenprogramm. Er rät außerdem dazu, Werbeblocker zu installieren, um unerwünschte Inhalte vom Bildschirm fernzuhalten.

Experte rät, Posts vorab zu überdenken

Der Cyberkriminologe Thomas-Gabriel Rüdiger erforscht die Entstehung der Kriminalität und Möglichkeiten ihrer Prävention im digitalen Raum. Der 38-Jährige rät, genau darauf zu achten, welche Daten im Internet veröffentlicht werden. Er regte außerdem einen Medienführerschein für Erwachsene an.

Nach Ansicht des Experten sollten es Menschen im Hohen Fläming vermeiden, Bilder von Kindern, dem eigenen Haus und dem Kennzeichen des Autos zu posten. Außerdem rät er, Urlaubsbilder nicht sofort zu veröffentlichen.

„Leider nutzen viele Deutsche auch immer noch ein viel zu leicht zu erratendes Passwort, beispielsweise 123456 aber auch den Namen des Kindes oder Haustieres“, sagt Rüdiger. Er empfiehlt, keine zusammenhängenden Worte, sondern Zahlen-, Buchstaben und Zeichenkombinationen zu nutzen. Außerdem sei es sinnvoll, immer die Absender von E-Mails zu prüfen und ihre Anhänge und Links nicht einfach zu öffnen.

Der Cyberkriminologe schlägt außerdem vor, lieber die private Handyverbindung als ein öffentliches W-Lan-Netzwerk zu verwenden. Generell sei auch bei Kontaktanfragen von Unbekannten Vorsicht geboten, weil Betrugsmaschen nicht auszuschließen sind.

Die Sicherheit im Netz beschäftigt alle Altersgruppen. So bestätigt der 71-jährige Bad Belziger Jürgen Gottschalk auf MAZ-Anfrage, dass einige Senioren ihr Passwort nicht gerne wechseln. Sie hätten zudem Angst, komplizierte Kennwörter zu vergessen.

Bedeutung des Internets nimmt zu

„Fakt ist, dass das Netz eine immer dominierendere Rolle im täglichen Leben spielt“, sagt Viktoria Paul aus Mörz. Sie verschärfte deshalb ihre Sicherheitseinstellungen im Internetbrowser und verwendet sowohl dienstlich als auch privat Antivirenprogramme.

Trotzdem ist sie sich bewusst, dass ein Komplettschutz nicht möglich ist. „Es gibt Momente, da denkt man einfach gar nicht an die ganzen Sachen wie Sicherheit und Viren, dafür in anderen Momenten wieder mehr“, kommentiert Paul.

Dessen ist sich auch Jan Eckhoff bewusst, der weiter mit dem Laptop im Café sitzt. Er hofft, dass auch Kinder und Jugendliche in den Schulen für Privatsphäre und Datenschutz im Netz sensibilisiert und ihre Medienkompetenzen verbessert werden.

Den Gebrauch von öffentlichen W-Lan-Netzwerken überlegt er sich vorab. „Die Leute sollten sich bewusst sein, dass man immer zahlt. Und wenn etwas im Internet kostenlos ist, zahlen sie mit ihren Daten“, so der 32-Jährige.

