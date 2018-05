Bad Belzig

Die Polizei sucht nach Carola Beyer. Seit dem 4. Mai fehlt von der 60-Jährigen jede Spur. Die Dame war seit einigen Monaten zu Gast in der Springbachmühle in Bad Belzig. Das teilte die Brandenburger Polizei am Donnerstag mit.

Carola Beyer war im Oktober 2017 angereist und wollte zunächst nur ein paar Tage bleiben. Weil es ihr so gut in der Region und in dem Hotel gefiel, blieb sie einfach länger. Das war nicht zum ersten Mal geschehen: Im Februar 2017 hatte die Dortmunderin die Reiselust gepackt und sie in die Springbachmühle geführt. Aus wenigen Tagen wurden einige Monate, wie sie im Mai 2017 der MAZ berichtete. Damals wie jetzt war Dackel Berti ihr guter Begleiter.

Am 4. Mai hatte sich Carola Beyer für das Abendessen aus dem Hotel abgemeldet, aber nicht gesagt, wohin sie geht. Sie verließ zwischen 16 und 17 Uhr das Hotelgelände zu Fuß. Seit dem wurde die 60-Jährige nicht mehr gesehen. Im Hotel ließ sie ihren Hund und alle ihre persönlichen Sachen zurück, heißt es weiter in einer Polizeimeldung.

Tägliche Spaziergänge

Bei ihrem Aufenthalt im Hohen Fläming haben sie die täglichen Spaziergängen durch die Region weit geführt. Dem Vernehmen nach war sie am Tage bis zu 40 Kilometer unterwegs. Dabei war sie im gesamten Hohen Fläming anzutreffen – vorzugsweise in Richtung Dippmannsdorf, Weitzgrund und Verlorenwasser.

Carola Beyer ist 60 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, schlank, sehr gepflegt und hat schulterlange braun gefärbte Haare. Als sie das Hotel verließ, trug sie eine dunkle Windjacke, ein Tuch oder einen Schal und schwarze Sommerleggings. Dabei hatte sie eine Handtasche zum Umhängen der Marke Louis Vuitton.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Unterstützung und fragt: Wer hat Carola Beyer nach dem 4. Mai gegen 17 Uhr wann und wo gesehen? Wer kann sonst Hinweis zum möglichen Aufenthaltsort der Frau geben?

Hinweise an die Polizei unter 03381/5600.

Von Heiko Hesse