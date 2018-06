Bad Belzig

Die Farbe rot ist die dominanteste Farbe in den etwa 1 Meter 50 hohen und 30 Zentimeter breiten Fenstern in der Katholischen Kirche Sankt Bonifatius in Bad Belzig. Würdevoll, ausdrucksstark und farbenfroh präsentieren die Kunstwerke insgesamt zwölf bedeutende Heilige wie den Engel Michael, die Heilige Elisabeth oder die Heilige Hedwig.

Bedeutendster deutscher Glasfensterkünstler hat Buntgläser gestaltet

Was kaum jemand weiß: gestaltet und entworfen hat diese Kunstwerke Egbert Lammers, einer der bedeutendsten deutschen Glasfensterkünstler des 20. Jahrhunderts.

Kunsthistorisch sind diese Fenster damit ein wahrer Schatz für die Katholische Kirche und die Kreisstadt. Konstantin Manthey von der Katholischen Akademie in Berlin lädt daher Mittwochabend zu einer Führung ein, um die Aufmerksamkeit der Kunstinteressierten auf diesen verborgenen Schatz zu lenken.

Der Kunsthistoriker Konstantin Manthey aus Berlin wird am 6. Juni Experten und Laien durch die katholische Bonifatiuskirche führen. Quelle: Johanna Uminski

Viele Berliner suchen Brandenburger Kirchen auf

Der gebürtige Berliner bringt am Mittwoch auch gleich 20 bis 30 Berliner mit. „Das sind ganz viele Wiederholungstäter, die Brandenburg schätzen und die Kirchenlandschaft kennenlernen möchten“, sagt der 38-Jährige.

Darunter befinden sich Architekten und Ingenieure, aber auch Laien, die kulturhistorisch interessiert sind. Von der Führung sollen sich alle Kunstinteressierten angesprochen fühlen.

„Man sollte ein gewisses Grundwissen mitbringen und sich auf das Thema einlassen“, so Manthey, der in seinem kulturgeschichtlichen Vortrag interessante Hintergrundinformationen liefert. „Das soll aber niemanden abschrecken.“

Aufmerksamkeit durch einen Bildband

Auf das katholische Gotteshaus in Bad Belzig ist Konstantin Manthey über seine Vorgängerin, die Kunsthistorikerin Christine Goetz, gekommen.

„Sie hatte in einem wunderschönen Bildband die Heiligenfenster aus den frühen 40er Jahren thematisiert – deshalb habe ich die Bad Belziger Katholische Kirche in mein Programm aufgenommen“, sagt Konstantin Manthey.

Kirche durch Sanierung in der Moderne angekommen

Für den Kulturhistoriker sind aber nicht nur die Fenster von Bedeutung. „Durch die Sanierung der Kirche 2012 durch das Künstlerehepaar Susanne und Bernhard Lutzenberger ist das Gotteshaus nun in der zeitgenössischen Moderne angekommen.“

Seit drei Jahren bietet Konstantin Manthey solche Führungen an. Ins Leben gerufen hatte die Reihe „Berlins Sakralarchitektur“ jedoch seine ehemalige Kollegin Christine Goetz.

Thematisch geht es um Kirchenbau und Moderne. „Sankt Bonifatius in Bad Belzig ist ein guter Schlüssel, um sich diesem Thema zu nähern“, sagt der dreifache Vater.

Unter Federführung von Architekt Karl Josef Erbs als Stadtbaumeister von Brandenburg an der Havel entstand 1932 das katholische Gotteshaus in Bad Belzig.

„Kirche und Moderne sind bis heute ein großes Diskussionsfeld und das war auch nach dem Ersten Weltkrieg so“, erklärt der Referent.

Pfarrer Stegemann: „Wir sind keine Rassisten“

Auch der katholische Pfarrer Burkhard Stegemann freut sich über das Interesse an seinem Gotteshaus. „Ich finde es toll, dass unsere Kirche ins Rampenlicht kommt.“ Er finde es jedoch erstaunlich, dass so ein bedeutendes Kulturdenkmal mit den Fenstern von Egbert Lammers in Bad Belzig unbekannt sei.

Ihn beeindrucken vor allem die dunkel- und hellhäutigen Heiligen in den Darstellungen. „Damit wollte Lammers verdeutlichen, dass die Kirche ein Volk aus allen Nationen ist – wir sind keine Rassisten“, sagt der Geistliche.

Für den kultur- und baugeschichtlichen Vortrag plant Konstantin Manthey etwa 30 Minuten ein. „Danach ist noch genügend Zeit für Fragen und um sich in der Kirche umzuschauen“, sagt er.

Die kunsthistorische Führung findet am Mittwoch, 6. Juni, ab 18 Uhr in der Brücker Landstraße 1 statt.

Von Johanna Uminski