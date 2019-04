Bad Belzig

40 Tage Verzicht. Von Aschermittwoch bis Ostern beschränken viele Menschen ihre Mahlzeiten. Die Fastenzeit ist kein Zuckerschlecken. Selbst der katholische Pfarrer Burkhard Stegemann aus der St. Bonifatius Kirche in Bad Belzig spricht vom „Leiden während der österlichen Bußzeit“. Aber fasten die Menschen wirklich oder hat der traditionelle Brauch schon lange ausgedient? Die MAZ ist der Frage nachgegangen.

Laut zwei Facebook-Umfragen der MAZ scheint fasten zumindest bei MAZ-Lesern aus der Mode zu sein. 86 Prozent der Teilnehmer haben angegeben, nicht zu fasten. Nur eine Leserin beschränkt ihre Mahlzeiten aus religiösen Gründen.

Individuelles Fasten

Pfarrer Stegemann kann den Trend in seiner Gemeinde nicht bestätigen: „Bei uns berichten viele davon, dass sie fasten und auf was sie verzichten“, sagt er. Bei Kindern seien es klassischer Weise Süßigkeiten, die gefastet werden. Bei Erwachsenen Alkohol, Fleisch, aber auch auf Fernsehen und Handy würde verzichtet.

Haben Sie 2019 gefastet? 40 Tage Verzicht. Die Fastenzeit ist kein Zuckerschlecken. Ist das überhaupt noch Mode? Ja, aus religiösen Gründen. Ich nutze die Fastenzeit für eigene Vorsätze. (Smartphone, Alkohol, Süßes...) Nein, ich faste nicht. Ergebnis ansehen Diese Online-Umfrage ist nicht repräsentativ. Haben Sie 2019 gefastet? Haben Sie 2019 gefastet? So haben unsere Leser abgestimmt Ja, aus religiösen Gründen.

Ich nutze die Fastenzeit für eigene Vorsätze. (Smartphone, Alkohol, Süßes...)

Nein, ich faste nicht. Diese Online-Umfrage ist nicht repräsentativ.

Das moderne, individuelle Fasten ist auch bei MAZ-Lesern noch vertreten. Immerhin 13 Prozent schränken sich nach eigenen Vorgaben ein.

Das sind nicht immer die großen Dinge. So schreibt ein Leser, der ohnehin vegetarisch und ökologisch lebt: „In diesem Jahr ist es etwas einfaches, ich achte drauf beim Einkaufen keine Plastiktüten zu benutzen.“ Er nutzt die Fastenzeit als Anstoß zu Veränderungen, was ihn 15 Jahre auf Alkohol verzichten ließ. „Ich hoffe, es bleibt auch bei den Plastiktüten so“, schreibt er.

Umfrageergebnis in der Facebookgruppe "Bad Belzig 2.0" Quelle: Jan Russezki

Der kleine Entzug

„Ich glaube, fast jeder hat irgendeine Sache, die er fastet. Einer trinkt keinen Kaffee, andere keinen Alkohol“, erzählt Stegemann. Der Pfarrer selbst verzichtet in der Fastenzeit auf das Feierabendbier und Knabberzeug. Auch wenn es sich um Kleinigkeiten handelt, falle es den Menschen schwer. „Kaffee war für ein Gemeindemitglied eine Gewohnheit, die ihm beim Fasten fehlte und dazu kam auch die Müdigkeit“, erzählt er.

In Pfarrer Burkhard Stegemanns Gemeinde ist Fasten ein großes Thema. Am Karsamstag endet das Fasten in der katholischen Pfarrei St. Bonifatius in Bad Belzig. Quelle: Jan Russezki

In der Fastenzeit spüre man seine Abhängigkeit von Dingen, wie Fernsehen, Süßigkeiten oder Alkohol. „Wenn man anfängt zu fasten, denkt man die ganze Zeit an die Dinge, auf die man verzichtet“, berichtet Stegemann. Das führe aber zu einer „schönen Erfahrung“, sagt er. „Nach einer gewissen Zeit ist das weg und dann spürt man die Freiheit.“

Traditionelles Fasten

Traditionelles Fasten ist das allerdings nicht. „Fasten ist ja eigentlich Nahrungsentzug“, erklärt der katholische Pfarrer. An Aschermittwoch und Karfreitag wird beim Fasten nur eine Mahlzeit gegessen. An allen anderen Tagen kommen zwei kleine Mahlzeiten dazu. Sonntage sind vom Fasten ausgenommen.

„Es ist ein Zeichen der Buße, das zeigt, dass wir vor Gott schuldig geworden sind und bereit sind zu büßen“, erklärt Stegemann. Die Tradition gehe auf den Propheten Jona im alten Testament zurück. Er sollte auf Gottes Befehl der Stadt Ninivi die Nachricht überbringen, dass in 40 Tagen ihre Stadt zerstört werden würde. Die Bewohner taten Buße, in dem sie fasteten und sich Asche auf ihre Häupter stäubten. Gott vergab ihnen.

Traditionell wird am Karsamstag um 0 Uhr das fasten mit einem Lamm und dem Osterlicht gebrochen. Zumindest an einigen Tischen in Bad Belzig werden dann wieder Handys in die Hand genommen und der Fernseher angestellt. Alles beim Alten – bis auf die reine Seele und das Bewusstsein, von den kleinen Dingen im Leben nicht ganz unabhängig zu sein. Eine Erfahrung, die nicht in Vergessenheit geraten ist.

Von Jan Russezki