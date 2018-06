Bad Belzig

Eine Technikschau, Übungen in der Notrufzentrale sowie die Vorführung verschiedener Einsatzübungen: Beim Tag der offenen Tür der Freiwilligen Feuerwehr Bad Belzig am Sonnabend in der Niemöllerstraße soll der Alltag der Kameraden in all seinen Facetten gezeigt werden.

Wie viele Wehren der Region sind auch die Bad Belziger Retter stets um Nachwuchs bemüht. An der Wache finden daher regelmäßig die theoretische Ausbildung, praktische Übungseinheiten und regionale Wettkämpfe statt.

Nachwuchs gesucht

„Trotz einer engagierten Kinder- und Jugendfeuerwehr sind die Kameraden vor Ort weiter auf Nachwuchs angewiesen, um künftig die Einsatzqualität sichern zu können“, heißt es in der Einladung.

Ortswehrführer Raphael Thon und seine Mitstreiter hoffen aus diesem Grunde, dass der Tag der offenen Tür hilft, das Interesse für die Arbeit der Feuerwehr zu wecken und so den ein oder anderen Kamerad in ihre Reihen bringt.

Das Gerätehaus in der Niemöllerstraße. Quelle: Thomas Wachs

Auch die Polizei, das Technische Hilfswerk und der Rettungsdienst werden bei der Veranstaltung zu Gast sein und den Besuchern Rede und Antwort stehen. Erstmals wird zudem die Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS) mit einem Informationsstand vertreten sein.

Für Spiel und Spaß zwischendurch sorgen eine Hüpfburg, Ponyreiten und Kistenstapeln, geht aus der Einladung weiter hervor. Stärken können sich die kleinen und großen Besucher an der Gulaschkanone sowie bei Kaffee und Kuchen.

Tag der offenen Tür bei der Freiwilligen Feuerwehr Bad Belzig, Niemöllerstraße 15, am Sonnabend ab 10 Uhr. Mehr unter www.feuerwehr-bad-belzig.com

Von Josephine Mühln