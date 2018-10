Bad Belzig

Ein finster schauender Kürbis leuchtet im Teeladen mit einer Gabel im Auge und einem Messer im Kopf. Mit Kunstblut, Make-Up, asiatischem Outfit und Pokerface zelebrieren Inhaberin Claudia Menzel und ihre Freundin Paula Moritz die Bad Belziger Kürbisnacht. Ihr Fruchtgemüse im Schaufenster wog ursprünglich 13 Kilo, Menzels Kinder halfen beim Aushöhlen und Verzieren. Die Bad Belzigerin freut sich, wenn sich noch mehr Gäste verkleiden.

Zur Galerie Halloween-Outfits, kreativ geschnitzte Kürbisse und Wettbewerbe faszinierten Besucher in der Kreisstadt

Volle Straßen und gespannte Blicke

Mehr als tausend Besucher laufen durch die Straßen der Kreisstadt, begutachten Kürbisse, Halloween-Kostüme und shoppen in den Geschäften. Die Optikerin Juliane Dschurny lobt, dass der Marktplatz gesperrt wurde. Auch sie ließ sich gruselig schminken, saß anderthalb Stunden in der Maske und bemerkt ein steigendes Interesse an der Kürbisnacht. Vor dem Eingang des Rathauses werden Auszeichnungen für die gestalteten Kürbisse verliehen.

Michael Jackson auf dem Kürbis

So geht der Kreativpreis in diesem Jahr an Antje Leiste und ihre Töchter Hannah und Isabelle. Ihren Kürbis ziert auch eine Schnitzerei, die den amerikanischen Popstar Michael Jackson zeigt. Tagelang gestaltete die 40-Jährige ihr Exemplar. „Dabei war besonders eine filigrane Handarbeit und Geduld notwendig“, sagt die zweifache Mutter. An der vom Bad Belziger Gewerbeverein organisierten Veranstaltung gefällt ihr auch, dass die Geschäfte in der Innenstadt bis Mitternacht geöffnet haben. „Dieses Mystische und das Zusammentreffen von vielen Menschen aus der Region hat auch etwas Besonderes“, erzählt Leiste weiter.

Auch Stefanie und Ivy Ahnert sind bei der zehnten Kürbisnacht in der Kreisstadt unterwegs. So sieht die sechsjährige Ivy in der Buchhandlung von Bettina Ritter schließlich eine Figur des Sensenmanns. „Der ist doch gar nicht gruselig“, sagt sie, lacht und läuft zum nächsten Ziel ihrer Tour.

Von André Großmann