Bad Belzig

Am 30. Juni sagt Ingrid Schäfer der Schokoladenmanufaktur mit angeschlossenem Café im Hofladen auf der Bad Belziger Burg Eisenhardt ade. Nach fünf Jahren der beruflichen Selbstständigkeit wechselt die 67-jährige Schokoladen-Fachfrau in den Ruhestand. Zum zweiten Mal. Denn eigentlich war sie bereits vor Eröffnung der Manufaktur pensioniert.

Da wundert es nicht, dass sie die ergänzenden Worte „nicht ganz“ für sich beanspruchen muss. Lachend erzählt Schäfer von ihren Plänen. Natürlich will sie in erster Linie mehr Zeit mit ihrem einjährigen Enkel verbringen und öfter für ihren 89-jährigen Vater Ansprechpartner in wichtigen Belangen des Alltags sein.

Workshops Kindergärten, Schulen oder in Hotels

Sie will auch mehr Zeit für Haus und Garten haben. Dennoch möchte sich die 67-Jährige einen Traum erfüllen. Sie verrät: „Ich werde Schokoladen-Workshops anbieten. Für Kindergärten, Schulen oder in Hotels.“ Die mobile Mini-Schokoladenmaschine, die bequem ins Auto passt, steht jedenfalls schon bereit.

Liebhaber handgemachter Schokoladen müssen aber auch nicht fürchten, auf süße Versuchungen verzichten zu müssen. Ingrid Schäfer hat einen Nachfolger aus der Branche gefunden, der die Schokoladenmanufaktur auf dem Burghof in ihrem Sinn weiterführen wird.

Arbeiten auf Kundenwunsch

„Ansonsten hätte ich nicht aufgehört“, bemerkt die 67-Jährige und beginnt von den Erlebnissen der letzten fünf Jahre zu berichten. Während dieser Zeit hat Ingrid Schäfer auch auf Kundenwunsch gearbeitet.

Für Bad Belzigs frühere Bürgermeisterin Hannelore Klabunde-Quast kreierte sie beispielsweise die Schokolade für den Hochzeitstag. Süße Naschereien konnten auch die Mitarbeiter von Reha-Klinikum und Steintherme genießen, als Firmenjubiläen gefeiert wurden.

Das netteste Café der Welt

„Ich habe so tolle Erinnerungen an diese Zeit“, so Schäfer weiter. Dann greift sie nach Büchern mit Widmungen und Ansichtskarten – von der Kundschaft. „Für das netteste Café der Welt“, heißt es in einer der Widmungen.

„Eines Tages kam eine Dame und brachte ein Bild. Es war Sonntag und das Café voll. Sie sagte, ihr Bild würde hier viel besser hineinpassen als in ihre Wohnung. Bevor ich mich bedanken konnte, war sie auch schon wieder weg“, erzählt Schäfer. Das Bild hat seitdem einen Ehrenplatz im Café. „Es wurde schon so oft bewundert und ich gefragt, woher es sei.“

Nachfolger ist gefunden

Die Entscheidung, das Café auf dem Burghof in neue Hände zu geben, fiel nach ihrer Aussage innerhalb von zwei Stunden. Ohne, dass sie zuvor annonciert oder offiziell einen Nachfolger gesucht hatte. Letzterer hat seine Visitenkarte in Form von verschiedenen Schokoladen zwischenzeitlich bereits im Café abgegeben.

Ingrid Schäfer zeigt auf ein Regal. Dort stehen die Schokoladenvariationen ihres Nachfolgers aus Berlin. Die Banderolen schmücken Bilder vom Burgturm samt Schokoladenmanufaktur. „Er bringt die gewisse Portion Herzblut mit, die das Café braucht“, ist sie sich sicher.

Von Christiane Sommer