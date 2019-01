Bad Belzig

Für das überaus große Engagement während der zahlreichen und zuweilen sehr intensiven Feuerwehreinsätze im vergangenen Jahr möchte sich die Stadt Bad Belzig jetzt bei ihren Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr bedanken.

Dazu sind alle Ehrenamtlichen aus den Ortswehren des gesamten Stadtgebietes eingeladen – und zwar zusammen mit ihren Partnern zur Festveranstaltung „Wir sagen Danke“ am 9. Februar in die Albert-Baur-Halle in Bad Belzig.

Im Beisein der Stadtverordneten und weiterer geladener Gäste will die Stadtspitze die freiwilligen Helfer ehren und auszeichnen. Es seien bereits rund 430 Gäste für die Veranstaltung angemeldet, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Die Festveranstaltung „Wir sagen Danke“ der Stadt Bad Belzig für die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr beginnt am 9. Februar ab 18 Uhr in der Albert-Baur-Halle.

Von MAZ