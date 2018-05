Bad Belzig

Als der 34-jährige Besitzer eines VW-Busses am Donnerstag zu seinem Wagen in der Erich-Weinert.-Straße kam, bemerkte er den Bruch. Das teilte die Polizei am Freitag mit.

Irgendwann zwischen Mittwoch, 22.30 Uhr, und Donnerstag, 10.15 Uhr, hatten Diebe den geparkten T4 geknackt. Durch so genanntes Schlossstechen hatten die Täter die Beifahrertür des Fahrzeuges geöffnet.

Im Fahrzeug bauten sie zielgerichtet und fachmännisch die Tachoeinheit aus und entwendeten diese. Den Schaden bezifferte der Geschädigte mit etwa 400 Euro.

Zur Spurensuche und deren Sicherung waren Kriminaltechniker im Einsatz. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von MAZ