Bad Belzig

In der Hans-Marchwitza-Straße ist in der Nacht zu Sonntag ein Rollator entwendet worden. Die Bestohlene ist eine 80-jährige Frau, „die so schon körperlich eingeschränkt und schlecht zu Fuß ist“, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Den Rollator hatte die Seniorin – wie immer – im Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Hans-Marchwitza-Straße abgestellt. Am Sonntag bemerkte sie das Fehlen des Rollators. Am Montag wurde die Polizei informiert.

Ohne die Mobilitätshilfe ist die Frau auf Unterstützung angewiesen und kann schlecht Erledigungen außer Haus selbstständig verrichten, heißt es weiter. Die Kriminalpolizei ermittelt zum Diebstahl. Nicht ausgeschlossen ist, dass es sich um einen ziemlich schlechten Scherz handelt.

Von MAZ