Bad Belzig/Raben

Drei Unternehmer haben sich am Wochenende bei der Polizei gemeldet, weil bei ihnen eingebrochen worden ist.

Bei einem Handwerksbetrieb in Mörz haben die Diebe Werkzeugmaschinen gestohlen. In Bad Belzig drangen die Täter in ein Friseurgeschäft ein und klauten dort eine Kasse mit etwas Bargeld.

Polizei bittet um Hinweise

Ein weiterer Einbruch ereignete sich bei einer Firma für Baudienstleistungen in Raben. Hier haben die Diebe aus einer Lagerhalle und einer daneben befindlichen Werkstatt ebenfalls Werkzeugmaschinen gestohlen.

In allen Fällen bittet die Polizei um Zeugenhinweise unter 03381/5600. Alternativ kann auch das Hinweisformular im Bürgerportal unter www.polizei.brandenburg.de genutzt werden.

Von MAZ