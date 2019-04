Lübnitz

Wieder haben es Kriminelle auf Werkzeug und Arbeitsgeräte abgesehen. Diesmal schlugen die Diebe in Lübnitz zu. In der Nacht zu Mittwoch haben Unbekannte ein schweres Notstromaggregat von einer Baustelle gestohlen. Ein Mitarbeiter bemerkte den Verlust am Mittwochmorgen. Das mit einem Schloss gesicherte Aggregat war verschwunden.

Schwer zu transportieren

Unklar ist, wie es von der Baustelle verschwand. Immerhin wiegt der mobile Stromerzeuger gut 100 Kilogramm. Die Polizei ermittelt.

Im Hohen Fläming treiben seit Ende Januar Einbrecher ihr Unwesen. In einer Einbruchserie in mehrere Werkstätten haben es die bisher unbekannten Täter vor allem auf Werkzeug und Baumaschinen abgesehen.

Kriminalpolizei prüft Zusammenhang

Einige Opfer gaben an, dass die Diebe mit einem weißen Transporter in der Region unterwegs seien. Eine Zusammenhang der diversen Einbrüche wird von der Kriminalpolizei derzeit geprüft.

Mehr zum Thema:

Laut der Polizeidirektion West sind die Einbruchzahlen in Gewerbe im Hohen Fläming von 2017 zu 2018 nur um vier Fälle gestiegen. Das bestätigt auch Knuth Thiel von der Industrie- und Handelskammer. Die Zahlen seien über Jahre etwa konstant: „Die Kriminalität entwickelt sich in solchen Regionen eher wellenförmig, weil die Täter eine Logistik aufbauen und die Baumaschinen erst einmal wegbringen müssen“, erklärt der Herausgeber der Kriminalbarometer für Brandenburg.

Von Jan Russezki