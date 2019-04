Bad Belzig Bad Belzig - Bargeld-Diebstahl aus Geschäftsräumen Drei Einbrüche wurden am Montag früh in Bad Belzig angezeigt. Aus den Büros wurde Geld gestohlen. Die Täter sind offenbar unerkannt entkommen.

An drei Tatorten in Bad Belzig musste die Polizei am Montag jeweils Anzeigen wegen Einbruchs aufnehmen. Quelle: MAZ/Archiv