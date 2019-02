Bad Belzig

Bei Grau in Grau und Regenwetter konnten Kinder, Eltern und Großeltern in den zu Ende gehenden Winterferien zu Filz-, Mosaik- und Nähworkshops in den Werkraum Trollberg in Bad Belzig kommen.

So beklebte die siebenjährige Cleo am Mittwoch noch eine Schatzkiste mit bunten Mosaiksteinchen. Einen Tag später näht sie aus einer „riesigen Clowns-Hose“ einen Rucksack. Wie das geht, zeigt Corinna Reinbach von der Awo.

„Wir wollen hier in einer entspannten Atmosphäre mit Kaffee und Keksen schöne Sachen herstellen“, sagt sie. Und das kommt gut an: „Der Tisch war beim Filzen mit 15 Leuten komplett voll“, freut sich Reinbach über den großen Zuspruch von Groß und Klein. „Beim Nähen sind es nicht so viele, aber das ist gut. Die Betreuung ist hier viel intensiver“, sagt Reinbach. Und so kann auch jeder etwas Schönes mit nach Hause nehmen.

Von Jan Russezki