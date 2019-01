Klein Briesen

Zwei Männer wurden am Sonntagnachmittag in Klein Briesen dabei erwischt, wie sie Metall von einem ehemaligen Ferienlager stehlen wollten. Eine Polizeistreife kontrollierte einen Kleinbus an dem Gelände und fand die beiden zugehörigen Männer auf dem Gelände. Der 30-Jährige und der 35-Jährige gaben sogar an, mit Erlaubnis des Grundstücksbesitzers dort unterwegs zu sein. Das aber stellte sich als Lüge heraus.

Werkzeug zum Metalldiebstahl

Stattdessen fanden die Polizisten in dem Wagen der beiden Diebe Werkzeug und Arbeitsmaschinen um Metall in großem Stil zu stehlen. Gegen beide Täter wird nun wegen Hausfriedensbruch und Diebstahl in besonders schwerem Maße ermittelt.

Von MAZ