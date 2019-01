Bad Belzig

Durst hatten offensichtlich Diebe, die in Bad Belzig zugegriffen haben. Unbekannte waren zwischen Dienstag, 16 Uhr, und Mittwoch, 7 Uhr, in einen Betrieb in der Brücker Landstraße eingestiegen.

Dort stahlen sie acht Flaschen Bier, ein Telefon und Arbeitshandschuhe. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Wie es den Tätern gelang, in das Objekt zu kommen, ist Gegenstand der Ermittlungen, heißt es weiter. Vom Geschädigten wurde der Sachschaden mit etwa 100 Euro beziffert. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Von MAZ