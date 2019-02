Brück, Bad Belzig, Niemegk, Golzow

Die fünfte Jahreszeit strebt dem krönenden Abschluss entgegen: DJ Pizza stimmt Freitag von 21.11 Uhr, im Gasthof „Schützenhaus“ mit seinen Rhythmen darauf ein. Dort finden außerdem am Sonnabend, 20.11 Uhr, geht die finale Prunksitzung über die Bühne; am Sonntag, 15.11 Uhr, ist dann Familienkarneval.„Belizi helau“ erschallt in der 55. Saison der Ruf dieses Wochenende in der Aula des Zentrums für experimentelle Gesellschaftsgestaltung (Zegg). Los geht es 14.30 Uhr mit dem Rentnerkarneval und 19.30 Uhr. Mit der Prunksitzung. Die tollen Tage bis einschließlich Rosenmontagabend werden vom Niemegker Karnevalsklub ( NCC) gefeiert. Los geht es Freitag und Sonnabend, 19.30 Uhr. Am Sonnabend, 14 Uhr, ist die Seniorenveranstaltung angekündigt. Dazu wird jeweils in die Stadthalle „Lindenhof“ eingeladen. Die närrische Saison ist hier schon vorüber. Der Rosenmontag wird mit einer internen Feier zelebriert.

Von MAZ