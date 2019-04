Bad Belzig

Schon wieder wurde in der Kleingartenkolonie in Bad Belzig eingebrochen. In der Nacht zum Mittwoch haben unbekannte Einbrecher die Laubentür in der Kleingartensparte „Zur Erholung“ aufgebrochen und Beute gemacht. Anwohner vermuten eine Einbruchserie.

Am Mittwochnachmittag fand eine 66-jährige Mittelmärkerin die Tür der Gartenlaube völlig zerstört vor und meldete den Einbruch der Polizei. Diese sicherte daraufhin in der Gartenlaube Spuren und nahm den Schaden auf: Sieben Flaschen Bier, eine Einkaufstüte voll mit Gläsern und eine zerstörte Tür. Die Polizei den Sachschaden auf etwa 300 Euro und ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls.

Sorge um Einbruchserie

Inzwischen sorgen sich Bürger um die Sicherheit in der Kleingartenanlage. Die Facebook-Nutzerin Karin Behrens appelliert in einem Beitrag an die Aufmerksamkeit der Bad Belziger. Sie spricht von einer Einbruchserie: „Es geht einer durch sämtliche Gärten, um gewaltsam an Essen, Trinken sowie elektrische Geräte – wahrscheinlich zum weiter veräußern – zu gelangen.“ Eine Serie konnte die Polizei bis Donnerstag auf Anfrage der MAZ noch nicht bestätigen.

Karin Behrens teilt einen Beitrag in der geschlossenen Facebookgruppe "Bad Belzig 2.0" mit Bildern eines Einbruches in einer Kleingartenanlage in Bad Belzig. Quelle: privat

In der geschlossenen Facebook-Gruppe „ Bad Belzig 2.0“ teilt Behrens Fotos von einem Einbruch in der Kleingarten Anlage in Bad Belzig. Auf ihnen ist deutlich zu sehen, dass die Tür um das Schloss völlig zerstört ist und dass Einweggläser auf dem Boden der Laube verteilt sind. Ob es sich dabei um den von der Polizei gemeldeten Einbruch handelt, ist unklar. Das Vorgehen scheint jedenfalls das gleiche zu sein.

Lager in der Nähe vermutet

Im Beitrag vermutet Behrens die Einbrecher in der Nähe der Kleingartenanlage. „Es muss einer sein, der irgendwo sein Lager hat, vielleicht sogar in einer leer stehenden Laube, die er nachts als Schlafplatz nutzt.“

Das erinnert an einen anderen Einbruch im Februar. Damals waren Einbrecher in eine Bad Belziger Gartenlaube eingedrungen und haben dort ein Wochenende verbracht. Sie sollen sich „augenscheinlich eine gewisse Zeit niedergelassen und verpflegt haben“, hieß es damals von der Polizei.

Von Jan Russezki