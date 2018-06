Bad Belzig

Viel Beute hat ein Mann gemacht, der am Mittwoch in Bad Belzig, Buchenhof, in eine Wohnung eingestiegen ist. Gegen 11.50 Uhr war der Einbrecher durch eine eingeschlagene Scheibe in die Erdgeschosswohnung eingestiegen.

Ein Anwohner war aufmerksam geworden, weil er an der Nachbarwohnung nach kurzem Klingeln Sturmklingeln hörte. Das kam ihm seltsam vor, also sah er nach, teilte die Brandenburger Polizei am Donnerstag mit.

Sämtliche Räume durchwühlt

Er beobachtete, wie der Einbrecher gerade durch ein eingeschlagenes Badfenster in die Wohnung kletterte. Nachdem der Unbekannte in der Wohnung sämtliche Räume durchwühlt hatte, verschwand er durch die Wohnungstür.

Die sofortige Fahndung der Polizei blieb ohne Ergebnis. Die Kriminaltechnik sicherte Spuren. Neben einer größeren Summe Geld wurden Schmuck und andere Gegenstände entwendet. Der Schaden beläuft sich auf mehrere 1000 Euro.

Die Beschreibung des Täters

Der Einbrecher soll 1,70 bis 1,80 Meter groß und zwischen 30 und 40 Jahren alt sein. Er hat kurze dunkle Haare, trug dunkle Kleidung und hatte einen blauen Rucksack und einen Leineneinkaufsbeutel dabei.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Hinweise gehen an 03381/5600 (Polizeiinspektion Brandenburg) oder das Bürgerportal unter www.polizei.brandenburg.de. Auch kann man Email an hinweis.pdwest@polizei.brandenburg.de senden.

Von MAZ