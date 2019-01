Bad Belzig

Unbekannte sind zwischen Mittwochabend und Donnerstagvormittag über die Umzäunung einer kleinen Firma in der Brücker Landstraße in Bad Belzig gestiegen und haben zugelangt. Das teilte die Polizei am Freitag mit.

Von einem als Lager und Werkstatt genutzten Bungalow demontierten und entwendeten sie die Sicherheitskamera. Dann brachen sie den Bungalow auf und entwendeten eine Kettensäge.

Ferner bauten sie ein Fenster aus und nahmen es mit. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei.

Von MAZ