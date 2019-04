Bad Belzig

Wenn in der historischen Altstadt schon Trubel herrscht, dann rücken die Gewerbetreibenden nötigenfalls zusammen. So hat Karola Schmidt-Malohn am Wochenende im Raumausstatterladen an der Spiegel-Kreuzung dem Stoff-Weltzling ein Quartier geboten.

„In der Nähwerkstatt neben der Tanzschule wären wir für diese Aktion zu sehr abseits gewesen“, sagt Mitarbeiterin Diane Albrecht. Sie hatte eine große Vielzahl und Vielfalt an Stoffen und schicke Kleidung, die daraus in Handarbeit entstanden ist, im Gepäck.

Zur Galerie Sonntagsbummel durch die historische Altstadt

Derweil sich Ilona Eggenstein vom Burgbräuhaus und Inhaberin Corinna Menzel die Sitzbank vor dem Teeladen in der Straße der Einheit teilten. Das Damen-Duo hatte sich noch ein Heißgetränk gegönnt. Allerdings voller Zuversicht den Frühlingstee.

Aktion zum neunten Mal

„Endlich Frühling“ hieß schließlich das Motto am Sonntagnachmittag. Zum neunten Mal wurde das Angebot zum entspanten Bummel in Bad Belzig unterbreitet.

Die kreative Blumenschau bei Floristin Anke Horn am Stadtgraben war einst der Ursprung für die nun schon traditionelle Initiative der Einzelhändler – mit weniger Spektakel vielleicht als beim Altstadtsommer und zur Kürbisnacht im Oktober.

Allerdings nicht minder interessant. „Diesmal war die Kundschaft etwas zurückhaltend“, schätzte Verkäuferin Elke Spiesecke ein. Womöglich hatten nicht so viele Leute noch Lust, am Abend des wegen der Zeitumstellung verkürzten Tages noch die Pflanzen in den Boden des heimischen Gartens zu bringen.

Doch immerhin so manch Primeltopf und Blumenkorb wurde hier oder bei den Flower-Angels am Markplatz doch mitgenommen.

Durchaus vielfältig war dort am Rande auch das Angebot der 10. Klassen aus der Krause-Tschetschog-Oberschule. Der Erlös aus dem Kaffee- und Kuchenverkauf ist nämlich schon für die Abschlussfeier einkalkuliert. Stricksachen verkaufte einmal mehr für den guten Zweck die Volkssolidarität-Ortsgruppe.

Der Markt mit der Offerte zum Ponyreiten und der Sandberger Platz, wo das erste Freilufteis der Saison genossen werden konnte, wurden schließlich im Lauf des Nachmittags zu belebten Treffpunkten.

Glücksraddreh statt Schnäppchenjagd

Schnäppchenjagd auf der einen und Umsatz auf der anderen Seite waren hingegen nicht entscheidend. So entspannt hatten es sich die Einzelhändler gewünscht. „Auch wenn wir gar nicht so richtig mitbekommen, was sonst noch so läuft“, wie Antje Große eingestand.

Vor deren Spielwaren-Geschäft haben Katja Besser und Tochter Ella den Glücksraddreh gewagt. „Wir sind lediglich zum Schlendern hier“, bestätigte die junge Mutter. Immerhin stellte sich zum Finale tatsächlich noch die Sonne ein und schickte ein paar wärmende Strahlen ins Zentrum der Kur- und Kreisstadt.

Von René Gaffron