Bad Belzig

„Ich war auch hier“, heißt es auf einem der Balken im Dachstuhl der alten Geschwister-Scholl-Schule in der Weitzgrunder Straße in Bad Belzig. Wer sich hinter den vier Worten verbirgt, bleibt ein Geheimnis – es sei denn, der Schreiber von damals erinnert sich an seinen vermutlich heimlichen Ausflug in das Dachgeschoss.

Sein Name ist – von denjenigen, die nach ihm dort hinauf kletterten – weggewischt und überschrieben, nicht mehr leserlich. Andere Namen sind erhalten geblieben. Wie der von Ingrid Germershausen. Seit mehr als sechs Jahrzehnten in Berlin lebend, ist aus ihr zwischenzeitlich Doktor Ingrid Broll geworden. „Auf dem Dachboden war ich jedoch nie. Ich weiß nicht einmal, wie man dort hoch kam“, sagt sie.

Weitere Namen stehen geschrieben

Über die Berichterstattung in der MAZ erfuhr die Medizinerin von der bevorstehenden Sanierung des alten Schulhauses – und entdeckte ihren Namenszug auf einem der Zeitungsbilder.

Dort sind auch weitere Namen abgelichtet und somit dokumentiert. Da sind beispielsweise die Schüler Demko (1955), Schneider (1960), Solmann (1966) und Merten (1972). Sie haben zusätzlich zu ihrem Namen eine Jahreszahl hinterlassen. Anders als die Schüler Garbe, Krause, Künnemann, Geck, Hoffmann und Hemmerling, die darauf verzichteten.

Das Gebäude der alten Scholl-Schule in der Weitzgrunder Straße in Bad Belzig wird jetzt saniert. Auf den Dachbalken sind Relikte aus der Vergangenheit zu finden - Schüler haben hier ihre Namen hinterlassen. Quelle: Christiane Sommer

Die frühere Nutzung des Hauses, das ursprünglich eine Turnhalle werden sollte, bringt Licht ins Dunkel der schreibfreudigen Schüler, die an einem schwer zugänglichen Ort für nachfolgende Schülergenerationen einen Hinweis auf sich hinterließen. 1928, nach 15-jähriger Bauzeit, wurde das Gebäude als höhere Knaben- und Mädchenschule bezogen.

Soziokulturelles Zentrum ab 2021 Als Schule wurde das Haus bis 1996 genutzt. Nach der Wende sollte es als „Haus des Gastes“ dem Kurort-Gedanken der Stadt gerecht werden. Fehlende Fördertöpfe verhinderten jedoch die Verwirklichung. Von 2000 bis 2002 fand das Baubüro der Steintherme im Haus Quartier. Danach mieteten sich das Jugendtheater „Strumpfhose“ und der Verein für Arbeit und Leben ein. Er betrieb dort eine Lebensmittelausgabe samt Kleiderkammer und Fahrradreparaturwerkstatt. Ab 2021 soll das Haus als soziokulturelles Zentrum genutzt werden. In die Sanierung fließen rund 2,3 Millionen Euro aus dem Bund-Länder-Programm „Soziale Integration im Quartier“.

Nach dem Zweiten Weltkrieg kam es zu einer Schulreform. In dieser Folge wurde das Haus zur Erweiterten Oberschule (EOS). 1950 legten die ersten Schüler dort das Abitur ab. Drei Jahre später auch Ingrid Broll, geborene Germershausen. Die Dachbalken-Unterzeichner machten ihren Abschluss sicher in den darauf folgenden Jahren.

Die Scholl-Schule Bad Belzig war bis 1996 in der Weitzgrunder Straße untergebracht. Das Gebäude wird jetzt saniert. Quelle: Chronik Belzig

Derzeit weckt kaum ein anderes Bauprojekt in der Stadt mehr Interesse als die bevorstehende Sanierung des alten Schulhauses. Insbesondere unter den ehemaligen Schülern. Als soziokulturelles Zentrum soll ihre alte Penne künftig genutzt werden.

„Das ist ein sehr lobenswertes Vorhaben“, findet Ingrid Broll und ergänzt: „Damit hätte Bad Belzig ein Kleinod gerettet.“ Die Namenszüge auf den Dachbalken betreffend äußert sie die Hoffnung, dass die Stadt dieselben nach Möglichkeit bewahrt.

Lehrerin sollte Ehrenbürgerin werden

Auch die Gründung eines Fördervereins wäre nach Ansicht der Medizinerin förderlich, um der Geschichte des Hauses und seiner ehemaligen Schüler auf die Spur zu kommen. „Ich selbst bin – wie es sich für einen Belziger Schüler gehört – Lungenärztin geworden“, schreibt Ingrid Broll in einem Brief an die Lokalredaktion der MAZ.

Und noch etwas liegt ihr im Zusammenhang mit der alten Schule am Herzen: Es ist die Erinnerung an eine Lehrerin, die Spuren in den Herzen ihrer ehemaligen Schüler hinterlassen hat. Ihr Name ist Inge Weichert. Broll bezeichnet sie als „die Seele der Schule“ und regt an, sie posthum zur Ehrenbürgerin der Stadt Bad Belzig zu ernennen.

Von Christiane Sommer