Bad Belzig

Nachhaltigkeit ist das ultimative Schlagwort im heutigen Zeitalter. Veränderungen sind zwar auch im Kleinen durchaus möglich, aber häufig scheitert es doch daran, Nachhaltigkeit im Alltag wirkungsvoll in Taten umzusetzen.

Es wird also höchste Zeit für Veränderungen. Die filmische Entdeckungsreise in „Zeit für Utopien“ nimmt die Zuschauer mit zu den Einsteigern in eine neue Gesellschaft und dient der Inspiration. Der Film ist am 12. Februar im Bad Belziger Kino „Hofgarten“ zu sehen.

Filmische Entdeckungsreise

Wie funktionieren Alternativen, die unseren Lebensstandard annähernd halten können? Und wie kommen diese Alternativen heraus aus der Nische?

„’Zeit für Utopien’ ist eine inspirierende filmische Entdeckungsreise zu den Einsteigern in eine neue Gesellschaft“, lautet das Versprechen der Macher. „Der Film zeigt, dass Utopien kein Zeitvertreib einer kleinen Elite sind. Rund zehn Prozent der Bevölkerung arbeiten, wohnen oder leben bereits anders.“

„Zeit für Utopien“ am 12. Februar um 19.30 Uhr im Hofgarten-Kino Bad Belzig. Anschließende Diskussion mit Regisseur Kurt Langbein und der Grünen-Landtagsabgeordneten Marie Luise von Halem. Der Eintritt ist frei. Um Anmeldung bis zum 8. Februar wird gebeten unter www.gruene-fraktion-brandenburg.de.

Von Josephine Mühln