Bad Belzig

Sieben Jungen im Alter von zehn bis 16 Jahren stehen mit der Angel in der Hand am Anglerteich in Bad Belzig. Michael Hummel schaut mal dem einen, mal dem anderen über die Schulter. Er erklärt, gibt Tipps, lobt, hört zu.Als Jugendwart des Anglervereins „Fläming“ ist der 59-Jährige seit fünf Jahren für die Ausbildung des Nachwuchses verantwortlich.

Dass gleich zwei Jungen zum ersten Mal dabei sind und damit das Angebot des Schnuppernachmittages angenommen haben, freut ihn besonders. Wie in anderen Vereinen in Bad Belzig und Umgebung auch, mangelt es den hiesigen Anglern an Nachwuchs. Die Talsohle, in denen die Jugendarbeit im Verein fast zum Erliegen kam, glaubt Hummel jedoch durchschritten. „Es gibt wieder Hoffnung“, sagt er.

Die Pfanne bleibt den Fischen erspart

Im nächsten Augenblick zuckt eine der Posen auf der Wasseroberfläche. Jacob Wagner hat einen Fisch an der Angel. Der Zehnjährige ist einer der Jungen, die am Sonnabend erstmals dabei sind. „Das ist ein Barsch“, erklärt Jacob stolz und zeigt auf den zackigen Kamm auf dem Rücken des Schuppentieres. Hummel nickt und hilft ihm, den Fisch vom Haken zu lösen. Die Pfanne bleibt dem Barsch jedoch erspart. Genau wie der Plötze, die Jacob kurze Zeit zuvor an der Angel hatte. „Sie sind noch zu klein und müssen wieder ins Wasser“, weiß der Zehnjährige.

Auch das ist Teil der Wissensvermittlung, die Michael Hummel weitergibt. „Die Kinder müssen lernen, dass es nie eine Garantie auf einen Fang gibt“, bemerkt der Bad Belziger. Als Landschaftsgärtner im Dessauer Tierpark angestellt, ist er sehr naturverbunden.

Selbst über Jugendwart zum Angeln gekommen

Das Ehrenamt im Verein bereitet ihm Freude. „Ich habe als Kind auch über einen Jugendwart zum Angeln gefunden“, erzählt Hummel. In Kremmen bei Oranienburg aufgewachsen, besuchte er während seiner Schulzeit die Arbeitsgemeinschaft Angeln – die bei Jungen und Mädchen gefragt war.

„In Bad Belzig haben wir aktuell nur Jungen in der Jugendabteilung. Früher war das aber auch hier anders“, so Hummel weiter. Während er leise aus dieser Zeit erzählt, hilft er Jacob, den Angelhaken wieder mit einem Mehlwurm zu bestücken. Wer sich wie der Zehnjährige im Angeln ausprobieren will, braucht noch keine eigene Ausrüstung. Die stellt der Verein zur Verfügung.

Hummel steht auch selbst mal am Herd

Bevor es jeweils an den Teichrand geht, steht die Theorie auf dem Plan. Auch für diesen Teil der Wissensvermittlung zeichnet Hummel verantwortlich. Im Anglerheim in unmittelbarer Nachbarschaft zum Teich liegen noch die Unterrichtsmaterialien. Wer angeln will, muss schließlich wissen, welcher Fisch wann Schonzeit hat, im Anglerteich schwimmt und wie eine Angelrute aufgebaut ist.

In seiner Freizeit widmet sich Michael Hummel – wenn er nicht gerade angelt – dem heimischen Garten. Fisch isst er wiederum am liebsten paniert und gebraten. „Ich stehe auch selbst am Herd“, erzählt der 59-Jährige und ergänzt: „Wenn meine Frau dort aber schon steht, würde ich sie nie zur Seite bitten.“

Von Christiane Sommer