Ein Mal aus dem Schulalltag ausbrechen, das Vokabellernen und die Chemieformeln hinter sich lassen und das machen, wofür man sich wirklich interessiert. Das ist die Hoffnung vieler Schülerinnen und Schüler, wenn sie ihre Betriebspraktika antreten.

Manch einer wird enttäuscht, ein anderer merkt, dass die Vorstellungen des Traumberufs exakt mit der Realität übereinstimmen. Das ist der ganze Sinn dieser Schnupperphasen.

Wettbewerb erstmals in Potsdam-Mittelmark

Um die Bedeutung der Praktika selbst und der ausführlichen Auswertung des Erlebten zu unterstreichen, vergibt die Industrie-und Handelskammer Potsdam seit letztem Jahr Auszeichnungen für die besten Praktikumsberichte.

In diesem Jahr fand der Wettbewerb #nachgefragt erstmals im Landkreis Potsdam-Mittelmark statt. Unter den besten sieben Berichten sind auch die von Tobias Bettge und Tabea Mattausch aus dem Hohen Fläming.

Tobias Bettge auf Platz 2

Der 16-jährige Tobias Bettge aus Fredersdorf ergatterte sogar den zweiten Platz mit seinem Erfahrungsbericht über ein Praktikum bei der Agrargenossenschaft Fläming in Feldheim.

Es war bereits sein zweites Praktikum dort. „Ich wollte wissen, ob die Arbeit eines Landwirtes wirklich etwas für mich ist und gleichzeitig meine Chancen auf einen Ausbildungsplatz verbessern“, sagt Tobias Bettge.

Aufgaben eines Landwirts

Der Schüler der Oberschule Brück arbeitete in der Tier-und der Pflanzenproduktion mit. Dort begleitete er die Ernte und den Anbau der Feldfrüchte, den kompletten Produktionsablauf im Schweinestall und das Melken und Treiben in der Milchviehanlage.

Begleitet hat ihn dabei Katja Gärtner (30), die in der Agrargenossenschaft für Praktikanten und Auszubildende zuständig ist. Sie findet nur lobende Worte für den Schüler:

„Tobias war immer pünktlich und verantwortungsbewusst und hat mit angepackt. Beim ersten Praktikum war er noch etwas schüchtern, aber beim zweiten ist er aus sich herausgekommen und wurde selbstständiger.“

Auszeichnung verdient

Vom Wettbewerb wusste sie nichts, was ihre Freude über sein Abschneiden nicht schmälert: „Ich finde es toll, dass er für seinen Bericht ausgezeichnet wurde. Ich habe ihn ja auch gelesen, er hat sich sehr viel Mühe gegeben und sich den zweiten Platz auch verdient.“

Der Bericht beinhaltet neben der Beschreibung seiner täglichen Tätigkeiten Informationen über die Genossenschaft und einen Vergleich des traditionellen und des modernen Landwirtes.

Tabea Mattausch auf Platz 6

Ebenfalls ausgezeichnet worden ist die 15-jährige Tabea Mattausch aus Wiesenburg. Sie absolvierte ihr Praktikum im Wiesenburger Plauderstübchen, in dem demente und somatisch erkrankte Menschen betreut werden.

Laut Imke Dammüller, der Chefin der Einrichtung, geht es in der Betreuung darum, die Fähigkeiten ihrer Besucher wieder aufzubauen und sie zu erhalten. Dazu zähle auch ein strukturierter Tagesablauf.

Zeitung lesen und Essen kochen

Morgens werde gemeinsam Zeitung gelesen, mittags gemeinsam Essen gekocht, am Nachmittag gebastelt, gesungen oder getanzt. Bei all diesen Aufgaben half Tabea Mattausch mit.

Erfolgreich: „Ein sozialer Beruf passt zu Tabea. Sie ist um Einiges sozialer als andere Jugendliche. Sie hat sich immer hilfsbereit gezeigt und konnte unseren Besuchern gut zuhören“, sagt Imke Dammüller.

Authentischer Bericht

Ihr Bericht wiederum überzeugte die achtköpfige Jury aus verschiedenen Brandenburger Unternehmen und Institutionen vor allem durch eine gewisse Tiefe und ein authentisches Fazit:

„Der Beruf des Altenpflegers ist einer der wichtigsten und anspruchsvollsten Berufe, die es gibt. Man muss viel Kraft und Herz hereinstecken“, stellte sie darin fest.

Neugier auf Alltag der Älteren

Mit einer Auszeichnung hätte sie nicht gerechnet: „Meine Familie und ich waren total überrascht, dass ich so weit gekommen bin, aber auch super stolz“, sagt sie.

Wichtiger als die Auszeichnung sei ihr jedoch die Erfahrung: „Ich fand es spannend mitzuerleben, wie ältere Menschen ihren Alltag verbringen.“ Um noch mehr Erfahrung in dem Bereich zu sammeln, möchte sie ein weiteres Praktikum in einem Krankenhaus machen.

Feier in Bad Belzig

Am Montag genossen die Schüler in vollen Zügen ihre persönlichen Laudationen der Jury und die Saxophon-Musik des siebzehnjährigen Kevin Bade im Sitzungssaal des Kreisverwaltung in Bad Belzig.

Dort betonte etwa Jury-Mitglied Jörg Sydow von der Handwerkskammer Potsdam, wie wichtig diese Auszeichnung für die Schüler, aber auch für die Wirtschaft ist:

„Ich finde es gut, dass der Praktikumsbericht als Instrument der Bedeutung eines Schülerbetriebspraktikums hier Anerkennung findet. Bei der Vielfalt der Ausbildungsmöglichkeiten heutzutage können sich die Schüler nur durch Ausprobieren orientieren.“

Gleichzeitig betont er, dass die Firmen ebenfalls Verantwortung übernehmen müssen: „Besonders wichtig ist, dass die Mitarbeit der Schüler in der Firma entsprechend vernünftig ausgewertet wird. Es bringt ja nichts, wenn sie nach dem dritten Praktikum immer noch nicht wissen, was gut und was weniger gut gelaufen ist.“

Tobias Bettge wird Landwirt

Bei Tobias Bettge scheint Vieles gut gelaufen zu sein, denn er konnte zeigen, dass er für das Leben auf dem Hof geboren ist, woraufhin er zum ersten August einen Ausbildungsplatzes angeboten bekommen hat.

Er zögerte keine Sekunde, ihn anzunehmen: „Ich weiß jetzt, dass die Ausbildung zum Landwirt in Feldheim genau das ist, was ich machen möchte. Ich freue mich schon darauf, noch mehr über den Beruf zu erfahren“, sagt der 16-Jährige Landwirt in spe.

Von Josefine Kühnel