Bad Belzig

Trotz hoher Temperaturen ist den Belzigern wohl immer noch nach heißen Rhythmen zumute: Viel los war beim Flamenco-Schnupperworkshop am Samstag Abend im Zegg Bad Belzig, rund 30 Teilnehmer hatten sich dafür angemeldet.

„Flamenco zeigt, dass aus dem Vermischen verschiedener Kulturen etwas Großartiges entstehen kann“, sagte Veranstalterin Noemi Herraiz. „Er hat eine ungeheure Vielfalt, die Kraft und Sinnlichkeit vereint.“

Ein Tanz als Ausdruck großer Gefühle

Von den Roma ursprünglich nach Spanien gebracht, vermischte sich deren Tanz- und Musikform mit der traditionellen Volksmusik Südspaniens und integrierte auch Anteile der dort lebenden Südamerikaner und Afrikaner. Daraus entstand eine vielfältige Kultur. Viele verschiedene Stile gehören zur Familie des Flamenco.

Ob das Wort nun aus dem Arabischen stammt, mit dem Flamingo zu tun hat oder sogar auf die Flamen zurückzuführen ist, wie manche Sprachwissenschaftler betonen, das wird man vielleicht nie wissen. Aber wie die Vermischung der verschiedenen Kulturen sich anfühlt, konnten die Teilnehmer des zweistündigen Workshops auf vielfältige Weise erleben.

Viel Spaß und neue Tanzelemente

An indische Mudras erinnern die symbolischen Handbewegungen, die Armbewegungen richten sich gen Himmel ähnlich wie im Ballett, doch die rhythmische Beinarbeit integriert gleichzeitig die afrikanische Kultur. Rasant führte Herraiz durch den Abend, vermittelte Wissen, Spaß und immer wieder neue überraschende Tanzelemente.

Flamenco ist unabhängig von Technik oder sogar Instrumenten. Wenn drei Menschen zusammen kommen, mit dem typischen rhythmischen Klatschen, Singen und Tanzen, kann Flamenco an jeder Straßenecke aufblühen. So lernten die Teilnehmer des Flamenco-Abends nach vielen Tanzschritten noch ein kurzes Lied, das dazu gehörende Klatschen – und am Schluss konnte die Gruppe sich bereits selbst mit einem kleinen Lied begleiten.

Von Barbara Stützel