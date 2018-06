Einen doppelten Grund zum Feiern hat es am Freitag bei Fliedners gegeben. Die Kontakt- und Beratungsstelle „Lichthof“ sowie das Ambulant Betreute Wohnen für Menschen mit Behinderung blicken auf ihr 20-jähriges Bestehen zurück. Aus diesem Anlass ist im Hof der Magdeburger Straße in Bad Belzig ein buntes Fest mit vielen Weggefährten gefeiert worden.

„Vor 65 Jahren ist Fliedners vom Landesausschuss für Innere Mission (LAFIM) übernommen worden – damals hatten wir 24 Plätze zu einem Tagessatz von 1,50 Mark“, erinnert sich Barbara Weigel, einstige Geschäftsbereichsleiterin bei Fliedners, die erst am Donnerstag in den Ruhestand verabschiedet worden war. „1994 haben wir den ersten Antrag für eine psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle gestellt – der ein Jahr später auch genehmigt wurde, weil es ein vergleichbares Angebot bis dahin noch nicht gegeben hatte.“

Anfangs nur drei oder vier Besucher im „Lichthof“

Seitdem sei das Versorgungsnetzwerk von Fliedners stetig gewachsen, tagesstrukturelle und Beratungsangebote seien dazugekommen. „Ich bin stolz, dass wir uns über die Jahre so etabliert haben und mittlerweile unterschiedliche Angebote für unterschiedliche Bedürfnisse vorhalten können.“

Eine, die sich ebenfalls noch gut an die Anfänge vom „Lichthof“ erinnern kann, ist Stephanie Wiesenack. Sie ist im Februar 1998 zu Fliedners gekommen, leitet jedoch mittlerweile das Johanniter-Gesundheitszentrum für Sozialpsychiatrie in Treuenbrietzen. „Ich weiß noch, wie wir damals in die leeren Räume hier gekommen sind. Es gab noch keine Treppe, wir mussten uns mit einer Leiter behelfen“, sagt Wiesenack und muss bei dieser Erinnerung lachen. „Aber es war toll, wie viel Spielraum wir hatten und dass wir alles gemeinsam entwickeln konnten.“ Aus den anfänglich nur drei oder vier Besuchern sei schnell eine Gemeinschaft von über 20 geworden.

Es braucht Menschen mit Flexibilität und Gestaltungswillen

„Gemeinschaft“ und „Engagement“ sind ohnehin zwei Stichworte, die am Freitag häufig fallen. Auch, als Sebastian Steinke-Hennig und Johannes Lein an die Anfänge des Ambulant Betreuten Wohnens und den Bau des Hauses im Kiefernweg Ecke Straße der Jugend erinnern. „Es braucht Menschen, die den Mut haben, anzupacken. Die mit Flexibilität und Gestaltungswillen vorangehen.“

Fliedners betreut Menschen mit Behinderung im eigenen Haushalt und in den Wohngemeinschaften. Die neue Teamleiterin für das Ambulant Betreute Wohnen Potsdam-Mittelmark ist ab 15. Juni Sylvia Kreier. Sie folgt auf Sebastian Steinke-Hennig, der als Abteilungsleiter für Bildung und Förderung in die Werkstatt in der Seedoche wechselt.

Von Josephine Mühln