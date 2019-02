Zur diesjährigen Frauenwoche finden im Hohen Fläming vier Veranstaltungen statt. Frauen, die sich selbstständig machen wollen, erhalten am Donnerstag, 28. Februar, bei einem Workshop im Gutshof des Projekts „Coconat“ in Klein Glien Tipps. Thematisiert werden dabei der Perfektionismus und der Umgang mit innerer Kritik, die Vereinbarkeit von Familie und beruflicher Verwirklichung, sowie das Verlangen guten Geldes für die eigene Leistung. Eine Anmeldung ist per Email an lotsendienst@tgz.com möglich.

Die Ausstellung „Mütter des Grundgesetzes“ öffnet am Freitag, 1. März, 11.30 Uhr, in der Kreisverwaltung am Papendorfer Weg 1 in Bad Belzig. Hier werden Politikerinnen porträtiert, die 1948 und 1949 für den Gleichberechtigungsartikel im Grundgesetz stritten.

Das Busfahren für Frauen soll am Sonnabend, 16. März in der Zeit von 10 bis 14 Uhr Frauen bei Regiobus begeistern. Hierfür ist ein Pkw-Führerschein nötig, Anmeldungen können jetzt per Email an personal@regiobus-pm.de gesendet werden.

Den Abschluss zur Frauenwoche im Hohen Fläming bildet am Donnerstag, 28. März, ein philosophischer Gesprächskreis in Brück. „Endlich gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ lautet dann in der „Alten Brücker Post“ das Thema der Diskussion. Dr. Michael Zantke von der Universität Potsdam debattiert ab 18 Uhr in der Ernst-Thälmann-Straße 38 in Brück.