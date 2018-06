Glück gehabt! Die Gewitter tobten sich am Kindertag allerorts kräftig aus, doch Bad Belzig blieb verschont.

Das hat vor allem die Teilnehmer des Workshops „Come and Sing“ in Bad Belzigs Burg Eisenhardt gefreut, denn bei Regen und Gewitter wäre das gemeinsame Musizieren unter freiem Himmel im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser gefallen.

Zur Galerie 200 Kinder fanden sich am Kindertag im Burghof ein, um gemeinsam mit der Band „Come and sing“ im Schulunterricht einstudierte Lieder zu singen. Sehen Sie hier die schönsten Eindrücke des Festes.

Rund 200 Schüler singen mit der Band

Wie geplant versammelten sich die rund 200 Schüler verschiedener regionaler Grundschulen auf Picknickdecken im Burghof. Gemeinsam mit der eigens für das Projekt gegründeten Band „Come and Sing“ sangen die Schüler die zuvor im Schulunterricht geübten Lieder.

Text, Noten und eine mit den Liedern bespielte CD wurden ihnen bereits zu Ostern zugeschickt. „Damit sie auch zu Hause üben können“, verrät Anke Bolz, die Initiatorin des Projekts.

„Keimzeit“-Star Matthias Opitz ist Bandmitglied

Die Besetzung der Pädagogik-Truppe ist hochrangig: Neben den freiberuflichen Berufsmusikern Hannah Weißgerber, Ronald Cosmann und Anke Bolz selbst, spielt kein geringerer als „Keimzeit“-Star Matthias Opitz das Banjo und die Ukulele. Geduldig erklärt er den Schülern seine Instrumente und hat sichtlich Spaß am gemeinsamen Musizieren.

Kinder fürs Singen begeistern

Anke Bolz hatte bereits im Jahr 2004 die Idee zu den Mitsingkonzerten für Kinder gehabt und veranstaltete den ersten dann 2005 in Bad Belzig. „Ich wollte unbedingt Kinder für´s Singen begeistern“, sagt die gebürtige Bad Belzigerin. Das hat sie geschafft. Alle Altersklassen der Grundschule waren vertreten, auch Lehrer und Eltern nahmen teil.

Geburtstagskind aus Schmerwitz singt besonders gern

So auch Jantje Blatt aus Schmerwitz bei Wiesenburg. Die 38-jährige Dreifachmama ist froh, dabei sein zu können: „Den Kindertag musste ich einfach nutzen, um Zeit mit den Kindern zu verbringen. Ich habe heute frei und da mein Kleinster und die Mittlere noch nicht in den Kindergarten gehen, habe ich sie mitgenommen“, sagte sie.

Ihr Ältester ist auch der Grund für die Teilnahme: Aljoscha geht in die erste Klasse der Freien Schule Bad Belzig. Ein besonderer Tag ist es für, weil er genau heute sieben Jahre alt wird.

Deshalb freut er sich besonders über den Ausflug: „Singen macht mir sehr viel Spaß.“ Der einjährige Amani sitzt noch stumm auf Mamas Arm, während die vierjährige Mairi schon fleißig mitsingt.

Familientaugliches Konzept kommt an

Jantje Blatt ist vom Konzept des Projekts begeistert„Ich finde es total super, dass die Kinder die Noten und eine CD nach Hause geschickt bekommen. So können auch wie bei uns die Geschwister mitmachen“, sagt ihre Mutter.

Die CD´s verschickt Anke Bolz immer etwa sechs Wochen vor dem Mitsingkonzert, damit die Schüler und Lehrer genug Zeit haben, ohne Druck die Lieder einzustudieren. Das ist der Musikpädagogin besonders wichtig: „Es kommt keineswegs auf Perfektion an. Die Kinder sollen hauptsächlich Spaß am Singen entwickeln.“

Wolliner Grundschule schon zum elften mal dabei

Diesen Aspekt weiß die Wolliner Grundschullehrerin Diana Paul besonders zu schätzen: „Es ist ja auch Kindertag. Da wollen wir unseren Schülern was Schönes bieten. Und wenn man das mit etwas pädagogisch Wertvollem verbinden kann, umso besser.“

Weil die Grundschule Wollin so vom Konzept überzeugt ist, nimmt sie bereits zum elften Mal am Workshop teil. „Es ist schon eine richtige Tradition geworden“, sagt Diana Paul. Mitmachen müsse niemand, aber jeder dürfe. Die anderen Schüler spielten währenddessen in der Schule andere Lernspiele.

Abschied mit Mark Fosters „Wir sind groß“

Insgesamt drei Stunden verbrachten die ABC-Schützen im Burghof. Anschließend an das gemeinsame Musizieren erklärte die Band den Schülern noch die eigenen Instrumente. Mit Mark Fosters“Wir sind groß“ verabschiedete“Come and Sing“ ihre Mitsänger in die wohl verdiente Mittagspause.

Von Josefine Kühnel