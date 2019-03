Bad Belzig

Im Vergleich zum Vorjahr, als es Ende März fröstelte, kann das Wetter eigentlich nur schöner werden. „Endlich Frühling“, heißt schließlich das Motto am Wochenende in der historischen Altstadt.

Der Gewerbeverein Bad Belzig veranstaltet den ersten von drei verkaufsoffenen Sonntagen. Für die meisten der Geschäftsleute ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, da das Sortiment gewechselt wird, heißt es. Das bedeutet: Angebote zum Winterausklang und Neuheiten in den Sommerkollektionen gibt es quasi auf einmal. Doch die Schnäppchenjagd ist nichtn alles.

Simone Lüdicke ist Vorsitzende des Gewerbevereins Bad Belzig Quelle: Privat

Zum neunten Mal findet de Aktion statt. „Es nehmen immer mehr Kollegen teil“, freut sich Simone Lüdicke. Die Vorsitzende des Gewerbevereins führt neuerdings neben dem angestammten Zweirad-Geschäft in der Wiesenburger Straße den Jeans-Laden in der Straße der Einheit. Die Nachfolge war unklar und so hat sich die 44-Jährige mit der Übernahme einen Traum erfüllen können.

Am Rande oder mittendrein sind ebenfalls Erlebnisse angekündigt: Neben den Schaustellern auf dem Marktplatz gibt es dort noch die Strickwaren der Volkssolidarität-Ortsgruppe, den Trödel- sowie Kaffee- und Kuchenstand der Krause-Tschetschog-Oberschule. Für die Kleinen hält Maria Wotschke vom Presseberg die Ponys bereit. Dann kann der Schaufensterbummel hoffentlich bei Sonnenschein hoch zu Ross absolviert werden.

„Endlich Frühling“, Sonntag, 13 bis 17 Uhr, im Zentrum von Bad Belzig

Von René Gaffron