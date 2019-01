Bad Belzig

Der Fläming hat eine neue Königin: Gabriele Hasenpusch hat das Amt am Sonnabend offiziell von ihrer Vorgängerin Elisa Schadow übernommen. Gekrönt wurde Hasenpusch standesgemäß in der Brandenburg-Halle auf der Grünen Woche in Berlin. Auch das war eine Premiere: Erstmals ist auf der Messe die alte Königin entthront und die neue gekrönt worden.

Elisa Schadow, die das Amt für zwei Jahre inne hatte, gab ihre Schärpe mit einem weinenden und einem lachenden Auge ab. Sie bedankte sich beim Bund der Flämingköniginnen, beim Tourismusverband Fläming, den Sponsoren der Flämingtracht und ihrem Lebensgefährten für die großartige Unterstützung während der gesamten Zeit.

Potsdam-Mittelmarks Landrat Wolfgang Blasig durfte Gabriele Hasenpusch krönen. Quelle: Andrea Metzler

In ihrer Abschiedsrede zog sie zudem eine kurze Bilanz und stellte fest, dass die Amtszeit ein großer persönlicher Gewinn gewesen sei. Weil Elisa Schadow die Vielseitigkeit des Flämings in all seinen Facetten, seine Traditionen und vor allem die Menschen, die das Reisegebiet präsentieren, kennen lernen durfte.

Potsdam-Mittelmarks Landrat Wolfgang Blasig ( SPD) hatte im Anschluss gemeinsam mit diversen Firmenvertretern und Sponsoren die ehrenvolle Aufgabe, Gabriele Hasenpusch aus Jüterbog zur Fläming-Königin 2019 zu krönen. Sie wird in den kommenden Monaten die Botschafterin für das Reisegebiet sein.

Gabriele Hasenpusch mit ihrer Stellvertreterin (l.) und ihrer Vorgängerin Elisa Schadow (r.). Quelle: Andrea Metzler

Hasenpusch hatte sich bei der Wahl im November des vergangenen Jahres gegen Dörte Breidenbach aus Zellendorf, einem Ortsteil von Niedergörsdorf ( Teltow-Fläming), durchgesetzt. Eine 13-köpfige Jury aus Vertretern der fünf Landkreise des Flämings und der kreisfreien Stadt Dessau-Roßlau hat sie ausgewählt.

Auch für die beiden Moderatoren Claudia Heber und Alexander Dieck von Antenne Brandenburg – die Krönung hatte auf der Bühne des Radiosenders stattgefunden – war die Zeremonie eine neue Erfahrung.

Ihre Begeisterung konnten die beiden Radioprofis gemeinsam mit den Dennewitzer Flämingtrachten, ehemaligen Fläming-Königinnen und weiteren Vertretern des Reisegebietes beim Annemarietanz auf der Bühne zeigen.

Von Josephine Mühln